https://ria.ru/20241021/oae-1979190139.html
ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян
ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян - РИА Новости, 21.10.2024
ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян
ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, сообщил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети X после визита в Москву, где он... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:44
2024-10-21T19:44
2024-10-21T19:44
в мире
оаэ
россия
москва
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979174105_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_5c46f1b481f7f850454ad996be44fb63.jpg
ДУБАЙ, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, сообщил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети X после визита в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. "Сегодня я встретился с... президентом (России - ред.) Владимиром Путиным в Москве и обсудил пути укрепления эмиратско-российского сотрудничества, в особенности в области обеспечения развития и стратегического партнёрства между двумя странами", - говорится в публикации. "ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Российской Федерацией и международными партнёрами, а также в использовании всех возможностей для обеспечения процветания и развития народов", - отметил президент ОАЭ.
https://ria.ru/20241020/putin-1979021296.html
оаэ
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979174105_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e19c45fb675900a3675427a69db00b77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, россия, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ОАЭ, Россия, Москва, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян
Президент ОАЭ Аль Нахайян: Эмираты заинтересованы в укреплении отношений с РФ