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ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян - РИА Новости, 21.10.2024
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19:44 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/oae-1979190139.html
ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян
ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян - РИА Новости, 21.10.2024
ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян
ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, сообщил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети X после визита в Москву, где он... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:44
2024-10-21T19:44
в мире
оаэ
россия
москва
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
саммит брикс в казани в 2024 году
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ДУБАЙ, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, сообщил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети X после визита в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. "Сегодня я встретился с... президентом (России - ред.) Владимиром Путиным в Москве и обсудил пути укрепления эмиратско-российского сотрудничества, в особенности в области обеспечения развития и стратегического партнёрства между двумя странами", - говорится в публикации. "ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Российской Федерацией и международными партнёрами, а также в использовании всех возможностей для обеспечения процветания и развития народов", - отметил президент ОАЭ.
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в мире, оаэ, россия, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ОАЭ, Россия, Москва, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян

Президент ОАЭ Аль Нахайян: Эмираты заинтересованы в укреплении отношений с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров
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ДУБАЙ, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, сообщил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети X после визита в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Сегодня я встретился с... президентом (России - ред.) Владимиром Путиным в Москве и обсудил пути укрепления эмиратско-российского сотрудничества, в особенности в области обеспечения развития и стратегического партнёрства между двумя странами", - говорится в публикации.
"ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Российской Федерацией и международными партнёрами, а также в использовании всех возможностей для обеспечения процветания и развития народов", - отметил президент ОАЭ.
Неформальная встреча Путина с президентом ОАЭ Мохамедом бен Заидом Аль Нахайяном - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Путин поблагодарил лидера ОАЭ за визит в Россию
20 октября, 20:20
 
В миреОАЭРоссияМоскваВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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