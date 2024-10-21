https://ria.ru/20241021/oae-1979190139.html

ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян

ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян - РИА Новости, 21.10.2024

ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, заявил Аль Нахайян

ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, сообщил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети X после визита в Москву, где он... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:44

2024-10-21T19:44

2024-10-21T19:44

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мухаммед бен заид аль нахайян

саммит брикс в казани в 2024 году

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ДУБАЙ, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Россией, сообщил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети X после визита в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. "Сегодня я встретился с... президентом (России - ред.) Владимиром Путиным в Москве и обсудил пути укрепления эмиратско-российского сотрудничества, в особенности в области обеспечения развития и стратегического партнёрства между двумя странами", - говорится в публикации. "ОАЭ заинтересованы в укреплении отношений с Российской Федерацией и международными партнёрами, а также в использовании всех возможностей для обеспечения процветания и развития народов", - отметил президент ОАЭ.

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Наталья Макарова

в мире, оаэ, россия, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, саммит брикс в казани в 2024 году