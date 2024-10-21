https://ria.ru/20241021/oae-1979146075.html

Путину и Аль Нахайяну в гимназии Примакова подарили талисманы

Путину и Аль Нахайяну в гимназии Примакова подарили талисманы - РИА Новости, 21.10.2024

Путину и Аль Нахайяну в гимназии Примакова подарили талисманы

Президенту России Владимиру Путину и лидеру Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну в подмосковной гимназии Примакова подарили на память РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:26

2024-10-21T16:26

2024-10-21T17:30

россия

оаэ

московская область (подмосковье)

владимир путин

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ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 21 окт – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину и лидеру Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну в подмосковной гимназии Примакова подарили на память плюшевых медвежат по имени Примус, который является символом учебного заведения.Президент ОАЭ накануне прилетел в Россию с официальным визитом. В понедельник лидеры двух стран вместе посетили гимназию имени Е. М. Примакова в Московской области.Они заглянули в кабинет биологии, где проходил совместный урок с учащимися Русской школы в Абу-Даби - филиала примаковской гимназии, который был открыт в 2021 году. Ребята из ОАЭ участвовали в занятии по видеосвязи. Школьники на уроке ботаники вместе занимались изучением корня орхидеи.Лидеры двух стран также зашли в языковой класс и немного пообщались с ребятами, а в конце сделали совместное фото с учениками. Школьники приготовили для президентов две коробки с подарками. В них оказались медвежата-символы гимназии и красные толстовки.В этом классе с конца сентября также проводятся бесплатные онлайн-занятия по арабскому языку для школьников 5-11 классов из всех регионов России. Здесь обучаются 50 учеников из Москвы, Московской и Владимирской областей, Чечни и Ростова. Лидеры зашли в класс, когда там проходил мастер-класс по арабской каллиграфии - учеников познакомили с арабской вязью и рассказали об основных стилях письма. Ребята произнесли несколько фраз на арабском, которые они успели выучить за время занятий.Президенту России подарили толстовку с логотипом гимназии Примакова, а лидеру Эмиратов - с логотипом центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования, который Путин и Аль Нахайян открыли в понедельник."Ребята, вам успехов, всего хорошего", - пожелал Путин ученикам на прощание.По окончании осмотра гимназии президенты расписались на стене возле их совместного фото.Гимназия им. Е.М. Примакова была открыта в 2017 году. Здесь обучаются дети из 50 регионов России. Обучение ведется на русском и английском языках. В нынешнем учебном году в гимназии 1,4 тысячи учеников - это дошкольное отделение и школа с 1 по 11 классы

https://ria.ru/20241021/putin-1979144929.html

https://ria.ru/20241021/ege-1979134008.html

https://ria.ru/20241021/putin-1979115273.html

россия

оаэ

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оаэ, московская область (подмосковье), владимир путин