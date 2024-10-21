https://ria.ru/20241021/nasilie-1979204242.html

В Подмосковье задержали учителя, подозреваемого в насилии над школьницей

В Подмосковье задержали учителя, подозреваемого в насилии над школьницей - РИА Новости, 21.10.2024

В Подмосковье задержали учителя, подозреваемого в насилии над школьницей

Учителя, подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей, задержали в подмосковном Домодедово, сообщило ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:19

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2024-10-21T21:20

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Учителя, подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей, задержали в подмосковном Домодедово, сообщило ГСУ СК России по Московской области. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан педагог одного из общеобразовательных учреждений. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 17 сентября подозреваемый, находясь в помещении школы в Домодедово, совершил в отношении ученицы противоправные действия. "Кроме этого, имеются сведения о причинении учителем телесных повреждений другому ученику. Данному факту также будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в ведомстве. С подозреваемым продолжают работать следователи, проводят допросы, устанавливаются все обстоятельства, заключили в подмосковном СК.

https://ria.ru/20241003/moskva-1976221943.html

https://ria.ru/20241001/radikaly-1975720288.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)