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В Подмосковье задержали учителя, подозреваемого в насилии над школьницей - РИА Новости, 21.10.2024
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21:19 21.10.2024 (обновлено: 21:20 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/nasilie-1979204242.html
В Подмосковье задержали учителя, подозреваемого в насилии над школьницей
В Подмосковье задержали учителя, подозреваемого в насилии над школьницей - РИА Новости, 21.10.2024
В Подмосковье задержали учителя, подозреваемого в насилии над школьницей
Учителя, подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей, задержали в подмосковном Домодедово, сообщило ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:19
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происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Учителя, подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей, задержали в подмосковном Домодедово, сообщило ГСУ СК России по Московской области. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан педагог одного из общеобразовательных учреждений. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 17 сентября подозреваемый, находясь в помещении школы в Домодедово, совершил в отношении ученицы противоправные действия. "Кроме этого, имеются сведения о причинении учителем телесных повреждений другому ученику. Данному факту также будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в ведомстве. С подозреваемым продолжают работать следователи, проводят допросы, устанавливаются все обстоятельства, заключили в подмосковном СК.
https://ria.ru/20241003/moskva-1976221943.html
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали учителя, подозреваемого в насилии над школьницей

СК: в Домодедово задержали учителя, подозреваемого в насилии над школьницей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Учителя, подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей, задержали в подмосковном Домодедово, сообщило ГСУ СК России по Московской области.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан педагог одного из общеобразовательных учреждений. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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По данным следствия, 17 сентября подозреваемый, находясь в помещении школы в Домодедово, совершил в отношении ученицы противоправные действия.
"Кроме этого, имеются сведения о причинении учителем телесных повреждений другому ученику. Данному факту также будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в ведомстве.
С подозреваемым продолжают работать следователи, проводят допросы, устанавливаются все обстоятельства, заключили в подмосковном СК.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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