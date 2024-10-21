https://ria.ru/20241021/nagrada-1979350854.html

Молдавского режиссера наградили призом на фестивале "Евразия-Кинофест"

Молдавского режиссера наградили призом на фестивале "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 22.10.2024

Молдавского режиссера наградили призом на фестивале "Евразия-Кинофест"

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа", меценат Илан Шор на закрытии кинофестиваля "Евразия-Кинофест" в Москве вручил награду "Приз Мецената"... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-21T22:37

2024-10-21T22:37

2024-10-22T15:44

культура

илан шор

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа", меценат Илан Шор на закрытии кинофестиваля "Евразия-Кинофест" в Москве вручил награду "Приз Мецената" молдавскому режиссеру Серджиу Будичу "За сохранение истории и традиционных ценностей страны", передает корреспондент РИА Новости. "Каждый из нас вырос на советских фильмах. На простых, хороших, интересных, добрых советских фильмах. Эти фильмы отображали нашу культуру, нашу историю, наш код. К большому сожалению, последние 30 лет вот эта работа по нашему объединению была приостановлена и было сделано очень много для нашего разъединения", - сказал Шор на церемонии закрытия кинофестиваля. "Евразия-Кинофест" – это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов. Организатором выступает AHO "Евразия".

https://ria.ru/20241015/teatr-1978124509.html

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илан шор