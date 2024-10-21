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Молдавского режиссера наградили призом на фестивале "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 22.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:37 21.10.2024 (обновлено: 15:44 22.10.2024)
https://ria.ru/20241021/nagrada-1979350854.html
Молдавского режиссера наградили призом на фестивале "Евразия-Кинофест"
Молдавского режиссера наградили призом на фестивале "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 22.10.2024
Молдавского режиссера наградили призом на фестивале "Евразия-Кинофест"
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа", меценат Илан Шор на закрытии кинофестиваля "Евразия-Кинофест" в Москве вручил награду "Приз Мецената"... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-21T22:37
2024-10-22T15:44
культура
илан шор
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа", меценат Илан Шор на закрытии кинофестиваля "Евразия-Кинофест" в Москве вручил награду "Приз Мецената" молдавскому режиссеру Серджиу Будичу "За сохранение истории и традиционных ценностей страны", передает корреспондент РИА Новости. "Каждый из нас вырос на советских фильмах. На простых, хороших, интересных, добрых советских фильмах. Эти фильмы отображали нашу культуру, нашу историю, наш код. К большому сожалению, последние 30 лет вот эта работа по нашему объединению была приостановлена и было сделано очень много для нашего разъединения", - сказал Шор на церемонии закрытия кинофестиваля. "Евразия-Кинофест" – это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов. Организатором выступает AHO "Евразия".
https://ria.ru/20241015/teatr-1978124509.html
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илан шор
Культура, Илан Шор
Молдавского режиссера наградили призом на фестивале "Евразия-Кинофест"

Молдавский режиссер награжден "Призом Мецената" кинофестиваля "Евразия-Кинофест"

© Фото : Кинофест ЕвразияМеждународный кинофестиваль "Евразия-Кинофест"
Международный кинофестиваль Евразия-Кинофест - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Кинофест Евразия
Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест". Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа", меценат Илан Шор на закрытии кинофестиваля "Евразия-Кинофест" в Москве вручил награду "Приз Мецената" молдавскому режиссеру Серджиу Будичу "За сохранение истории и традиционных ценностей страны", передает корреспондент РИА Новости.
"Каждый из нас вырос на советских фильмах. На простых, хороших, интересных, добрых советских фильмах. Эти фильмы отображали нашу культуру, нашу историю, наш код. К большому сожалению, последние 30 лет вот эта работа по нашему объединению была приостановлена и было сделано очень много для нашего разъединения", - сказал Шор на церемонии закрытия кинофестиваля.
"Евразия-Кинофест" – это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов. Организатором выступает AHO "Евразия".
Спектакль Зал ожидания - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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КультураИлан Шор
 
 
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