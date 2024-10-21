https://ria.ru/20241021/moskva-1979141724.html

Более десяти жилых домов Москвы отремонтировали по программе капремонта

Более десяти жилых домов Москвы отремонтировали по программе капремонта - РИА Новости, 21.10.2024

Более десяти жилых домов Москвы отремонтировали по программе капремонта

Более чем в десяти жилых домах Москвы провели работы по программе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:10

2024-10-21T08:10

2024-10-21T16:10

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более чем в десяти жилых домах Москвы провели работы по программе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Благодаря программе капитального ремонта 13 жилых домов столицы приобрели новый облик. Серо-белые советские здания окрасили в яркие цвета... В районе Отрадное капитально отремонтировали типовое 12-этажное жилое здание 1976 года постройки на улице Декабристов (дом 21)... В 12-этажном жилом здании 1984 года постройки на Отрадной улице (дом 7) в этом году также провели капремонт. Примечателен дом выделенными нишами лоджий и выступающими тамбурами подъездов... Капитальный ремонт в этом году прошел и в типовом девятиэтажном панельном здании 1970 года постройки на Шереметьевской улице (дом 37)", - говорится в сообщении. Отмечается, что фасады панельных зданий оформили в ярких цветах: от апельсиновых оттенков до цветочно-желтых и белых.

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общество, жилье, москва