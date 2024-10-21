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Стали известны детали о скандальном видео с "семьей квадроберов" в Москве - РИА Новости, 21.10.2024
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15:25 21.10.2024 (обновлено: 15:38 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/moskva-1979129963.html
Стали известны детали о скандальном видео с "семьей квадроберов" в Москве
Стали известны детали о скандальном видео с "семьей квадроберов" в Москве - РИА Новости, 21.10.2024
Стали известны детали о скандальном видео с "семьей квадроберов" в Москве
На видео из московской кальянной, которое разошлось в интернете, оказались не мать и дочь-квадробер, а две совершеннолетние подруги, это были съемки... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:25
2024-10-21T15:38
происшествия
ольга ярославская
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На видео из московской кальянной, которое разошлось в интернете, оказались не мать и дочь-квадробер, а две совершеннолетние подруги, это были съемки проморолика, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором в одной из московских кальянных заметили якобы посетительницу с дочкой-квадробером. Девочка на поводке и в маске кошки мяукала, ползала и пыталась играть со посетителями заведения и персоналом. Ее "мама" в это время спокойно наслаждалась вечером. Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла ситуацию на контроль. "Разобралась в ситуации с "кошечкой", которая облетела все паблики. Выяснилось, что на видео не ребенок, а 21-летняя девушка. Мама, о которой идет речь, - ее подруга. В этот момент в заведении проходили съемки проморолика", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Она выразила надежду, что подобные инциденты в будущем будут освещаться более ответственно, так как не следует распространять заведомо ложную информацию и привлекать нездоровый интерес, в особенности несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240616/perm-1953240231.html
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происшествия, ольга ярославская
Происшествия, Ольга Ярославская
Стали известны детали о скандальном видео с "семьей квадроберов" в Москве

Омбудсмен Ярославская: на видео из московской кальянной оказались две подруги

© Москва 125/TelegramКадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Москва 125"
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Москва 125 - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Москва 125/Telegram
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Москва 125"
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На видео из московской кальянной, которое разошлось в интернете, оказались не мать и дочь-квадробер, а две совершеннолетние подруги, это были съемки проморолика, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором в одной из московских кальянных заметили якобы посетительницу с дочкой-квадробером. Девочка на поводке и в маске кошки мяукала, ползала и пыталась играть со посетителями заведения и персоналом. Ее "мама" в это время спокойно наслаждалась вечером. Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла ситуацию на контроль.
"Разобралась в ситуации с "кошечкой", которая облетела все паблики. Выяснилось, что на видео не ребенок, а 21-летняя девушка. Мама, о которой идет речь, - ее подруга. В этот момент в заведении проходили съемки проморолика", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.
Она выразила надежду, что подобные инциденты в будущем будут освещаться более ответственно, так как не следует распространять заведомо ложную информацию и привлекать нездоровый интерес, в особенности несовершеннолетних.
Кадр видео, на котором ребенка выгуливают на веревке, Пермь - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой
16 июня, 14:38
 
ПроисшествияОльга Ярославская
 
 
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