https://ria.ru/20241021/moskva-1979129963.html

Стали известны детали о скандальном видео с "семьей квадроберов" в Москве

Стали известны детали о скандальном видео с "семьей квадроберов" в Москве - РИА Новости, 21.10.2024

Стали известны детали о скандальном видео с "семьей квадроберов" в Москве

На видео из московской кальянной, которое разошлось в интернете, оказались не мать и дочь-квадробер, а две совершеннолетние подруги, это были съемки... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:25

2024-10-21T15:25

2024-10-21T15:38

происшествия

ольга ярославская

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На видео из московской кальянной, которое разошлось в интернете, оказались не мать и дочь-квадробер, а две совершеннолетние подруги, это были съемки проморолика, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором в одной из московских кальянных заметили якобы посетительницу с дочкой-квадробером. Девочка на поводке и в маске кошки мяукала, ползала и пыталась играть со посетителями заведения и персоналом. Ее "мама" в это время спокойно наслаждалась вечером. Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла ситуацию на контроль. "Разобралась в ситуации с "кошечкой", которая облетела все паблики. Выяснилось, что на видео не ребенок, а 21-летняя девушка. Мама, о которой идет речь, - ее подруга. В этот момент в заведении проходили съемки проморолика", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Она выразила надежду, что подобные инциденты в будущем будут освещаться более ответственно, так как не следует распространять заведомо ложную информацию и привлекать нездоровый интерес, в особенности несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240616/perm-1953240231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ольга ярославская