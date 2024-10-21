https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979172932.html

Захарова заявила о тоталитарных методах на выборах в Молдавии

Захарова заявила о тоталитарных методах на выборах в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

Захарова заявила о тоталитарных методах на выборах в Молдавии

Избирательная кампания в Молдавии велась властями страны антидемократическими, тоталитарными методами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:23

2024-10-21T18:23

2024-10-21T21:03

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Избирательная кампания в Молдавии велась властями страны антидемократическими, тоталитарными методами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Двадцатого октября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз."Избирательная кампания велась молдавскими властями антидемократическими, тоталитарными методами. Будучи не в состоянии на равных конкурировать с политическими оппонентами, молдавское руководство широко задействовало административный ресурс, осуществляло репрессии против оппозиционных политиков и независимых СМИ", - заявила Захарова.На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% молдаван. Таким образом, согласно данным ЦИК, за евроинтеграцию проголосовали 751 235 избирателей, против - 737 639. Почти 95% избирателей Гагаузской автономии проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979177311.html

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россия, мария захарова, молдавия, в мире, выборы в молдавии — 2024, евросоюз