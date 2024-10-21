Стояногло предложил организовать дебаты с Санду на нейтральной платформе
Кандидат Стояногло предложил Санду организовать дебаты на нейтральной платформе
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло призвал главу государства Майю Санду к конструктивному диалогу перед вторым туром президентских выборов, предложив дебаты на нейтральной платформе.
"Я обращаюсь к Майе Санду с конструктивным предложением. Давайте мы предоставим возможность гражданам самим сделать выбор и выводы о нас с вами, о наших программах, целях и идеях, и лучшим способом для этого будут дебаты, но только не на площадке зависимых от власти медиа, а на нейтральной платформе. Пусть будут два модератора, от меня и от вас", - сказал Стояногло на брифинге в Кишиневе.
Он добавил, что такие дебаты помогут обеспечить более прозрачное обсуждение программ кандидатов и дать гражданам возможность принять обоснованные и взвешенные решения.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.