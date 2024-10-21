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Эксперт оценил шансы Стояногло на победу на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
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12:42 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979100494.html
Эксперт оценил шансы Стояногло на победу на выборах президента Молдавии
Эксперт оценил шансы Стояногло на победу на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
Эксперт оценил шансы Стояногло на победу на выборах президента Молдавии
Кандидат от социалистов, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло может одержать победу во втором туре выборов президента, такое мнение выразил в беседе с... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:42
2024-10-21T12:42
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Кандидат от социалистов, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло может одержать победу во втором туре выборов президента, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря. "При честном развитии ситуации, без фальсификаций, без серьезных нарушений, шансы у Стояногло на победу выше, чем у Санду... Электорат, который проголосовал за других кандидатов, скорее левый и точно антисандовский. Поэтому шансы Стояногло на победу выглядят убедительнее", - сказал Чуря. Он отметил, что если Санду потерпит поражение, власть в Молдавии лишится своего "главного тарана" для продвижения идеи евроинтеграции. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,07% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,27%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979090895.html
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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024
Эксперт оценил шансы Стояногло на победу на выборах президента Молдавии

Аналитик Чуря: Стояногло может победить во II туре выборов президента Молдавии

© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Кандидат от социалистов, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло может одержать победу во втором туре выборов президента, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
"При честном развитии ситуации, без фальсификаций, без серьезных нарушений, шансы у Стояногло на победу выше, чем у Санду... Электорат, который проголосовал за других кандидатов, скорее левый и точно антисандовский. Поэтому шансы Стояногло на победу выглядят убедительнее", - сказал Чуря.
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Он отметил, что если Санду потерпит поражение, власть в Молдавии лишится своего "главного тарана" для продвижения идеи евроинтеграции.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,07% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,27%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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