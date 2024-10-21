Эксперт оценил шансы Стояногло на победу на выборах президента Молдавии
Аналитик Чуря: Стояногло может победить во II туре выборов президента Молдавии
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Кандидат от социалистов, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло может одержать победу во втором туре выборов президента, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
"При честном развитии ситуации, без фальсификаций, без серьезных нарушений, шансы у Стояногло на победу выше, чем у Санду... Электорат, который проголосовал за других кандидатов, скорее левый и точно антисандовский. Поэтому шансы Стояногло на победу выглядят убедительнее", - сказал Чуря.
Он отметил, что если Санду потерпит поражение, власть в Молдавии лишится своего "главного тарана" для продвижения идеи евроинтеграции.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,07% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,27%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.