https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979090440.html

Лишь девять районов в Молдавии высказались за евроинтеграцию

Лишь девять районов в Молдавии высказались за евроинтеграцию - РИА Новости, 21.10.2024

Лишь девять районов в Молдавии высказались за евроинтеграцию

Лишь четверть районов Молдавии на референдуме о ЕС высказались за изменение конституции страны ради евроинтеграции, это решение поддержали его только девять... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:46

2024-10-21T11:46

2024-10-21T11:49

в мире

молдавия

россия

кишинев

майя санду

евросоюз

снг

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979089045_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_ad60f8f1ff6a46606ba3ad764eab2c68.jpg

КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Лишь четверть районов Молдавии на референдуме о ЕС высказались за изменение конституции страны ради евроинтеграции, это решение поддержали его только девять районов из 36, свидетельствуют предварительные данные центризбиркома республики. Так, за евроинтеграцию выступили Теленештский, Каларашский, Ниспоренский, Страшенский, Криулянский, Хынчештский, Яловенский, Кантемирский и муниципий Кишинев, в который входит столица Молдавии и пригородные населенные пункты. Против проголосовали, в частности, 66,51% жителей Фалештского района, малой родины действующей главы государства Майи Санду. В Гагаузской автономии этот вопрос поддержали только 5,16% избирателей. В рамках референдума гражданам Молдавии нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По предварительным данным после обработки 98,56% протоколов, собранных с участков в стране и за рубежом, за евроинтеграцию на референдуме проголосовали 50,16% избирателей, против выступили 49,84%. Сама идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Экс-генпрокурор Александр Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979085989.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979090352.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024