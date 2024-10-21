Лишь девять районов в Молдавии высказались за евроинтеграцию
Центризбирком: лишь четверть районов Молдавии проголосовали за евроинтеграцию
© AP Photo / Vadim GhirdaИзбиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Лишь четверть районов Молдавии на референдуме о ЕС высказались за изменение конституции страны ради евроинтеграции, это решение поддержали его только девять районов из 36, свидетельствуют предварительные данные центризбиркома республики.
Так, за евроинтеграцию выступили Теленештский, Каларашский, Ниспоренский, Страшенский, Криулянский, Хынчештский, Яловенский, Кантемирский и муниципий Кишинев, в который входит столица Молдавии и пригородные населенные пункты. Против проголосовали, в частности, 66,51% жителей Фалештского района, малой родины действующей главы государства Майи Санду. В Гагаузской автономии этот вопрос поддержали только 5,16% избирателей.
В рамках референдума гражданам Молдавии нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
По предварительным данным после обработки 98,56% протоколов, собранных с участков в стране и за рубежом, за евроинтеграцию на референдуме проголосовали 50,16% избирателей, против выступили 49,84%. Сама идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Экс-генпрокурор Александр Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.