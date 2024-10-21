Рейтинг@Mail.ru
На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29 процента - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 21.10.2024 (обновлено: 12:34 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979090352.html
На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29 процента
На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29 процента - РИА Новости, 21.10.2024
На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29 процента
На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовало чуть более 50% граждан страны, против выступили свыше 49% избирателей,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:45
2024-10-21T12:34
в мире
выборы в молдавии — 2024
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979089736_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_d140ba1f2ccc64ea9944e1d2437fbfa6.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовало чуть более 50% граждан страны, против выступили свыше 49% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 99,01% протоколов.По данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.Согласно местному законодательству, для того чтобы конституционный республиканский референдум был признан действительным, в нем должна принять участие не менее 1/3 числа лиц, зарегистрированных в избирательных списках, это условие было соблюдено. Решение о внесении изменений в конституцию будет считаться принятым, если за него проголосует большинство граждан, участвовавших в референдуме.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979092253.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979089736_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_135e8fd557e3b87c9d6876d8cfefeba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, выборы в молдавии — 2024, молдавия
В мире, Выборы в Молдавии — 2024, Молдавия
На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29 процента

На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29 процента граждан

© AP Photo / Nicolae DumitracheИзбиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовало чуть более 50% граждан страны, против выступили свыше 49% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 99,01% протоколов.
По данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
Согласно местному законодательству, для того чтобы конституционный республиканский референдум был признан действительным, в нем должна принять участие не менее 1/3 числа лиц, зарегистрированных в избирательных списках, это условие было соблюдено. Решение о внесении изменений в конституцию будет считаться принятым, если за него проголосует большинство граждан, участвовавших в референдуме.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Эксперт: выборы в Молдавии отодвинули отношения с Тирасполем на второй план
Вчера, 11:55
 
В миреВыборы в Молдавии — 2024Молдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала