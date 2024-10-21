https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979090352.html
На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29 процента
На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29 процента - РИА Новости, 21.10.2024
На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29 процента
На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовало чуть более 50% граждан страны, против выступили свыше 49% избирателей,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:45
2024-10-21T11:45
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовало чуть более 50% граждан страны, против выступили свыше 49% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 99,01% протоколов.По данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.Согласно местному законодательству, для того чтобы конституционный республиканский референдум был признан действительным, в нем должна принять участие не менее 1/3 числа лиц, зарегистрированных в избирательных списках, это условие было соблюдено. Решение о внесении изменений в конституцию будет считаться принятым, если за него проголосует большинство граждан, участвовавших в референдуме.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
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в мире, выборы в молдавии — 2024, молдавия
В мире, Выборы в Молдавии — 2024, Молдавия
На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29 процента
На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовали 50,29 процента граждан
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовало чуть более 50% граждан страны, против выступили свыше 49% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 99,01% протоколов.
По данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
Согласно местному законодательству, для того чтобы конституционный республиканский референдум был признан действительным, в нем должна принять участие не менее 1/3 числа лиц, зарегистрированных в избирательных списках, это условие было соблюдено. Решение о внесении изменений в конституцию будет считаться принятым, если за него проголосует большинство граждан, участвовавших в референдуме.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.