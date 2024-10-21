Результаты выборов в Молдавии не отражают реальной ситуации, заявил эксперт
Эксперт: итоги выборов в Молдавии не отражают реальной ситуации в обществе
© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Официальные результаты выборов в Молдавии не отражают реальной ситуации в обществе, заявил РИА Новости директор Фонда содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память" Александр Дюков.
На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах, по предварительным данным после обработки 98,51% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, у нее 42,07% голосов. За ней идет бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,27%. Они проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
"Если мы смотрим на официальные результаты голосования по президентским выборам, которые сейчас говорит ЦИК, мы должны понимать несколько важных моментов. Эти результаты не отражают реальной ситуации по следующим причинам: во-первых, при организации голосования ЦИК открыла только два избирательных участка в России, где находится наибольшая часть молдавских граждан, находящихся за рубежом... и завезли туда крайне незначительное количество бюллетеней. При этом большое количество участков были открыты в странах ЕС и США, в том числе в странах, где молдавская диаспора очень невелика. И туда завезли достаточно большое количество бюллетеней и обеспечили отсутствие независимых "несандовских" наблюдателей, в том числе из стран ЕС. Буквально за два дня до начала голосования ЦИК Молдавии отказал независимым наблюдателям из Франции, Испании, Нидерландов и Португалии в наблюдении за выборами, в том числе на участках в этих странах", - сказал Дюков.
Эксперт согласился с тем, что резкое увеличение числа проголосовавших за курс на вступление в ЕС после опубликования результатов голосования в Кишиневе и за рубежом является мошенничеством. "Это мошенничество, завезено огромное количество бюллетеней (в избирательные участки в странах ЕС и США - ред.), где они фактически могут использоваться бесконтрольно, поскольку наблюдения нет, и естественно эти голоса они уходили именно за Санду и еврореферендум, с другой стороны обеспечено отсечение оппозиционно настроенных по отношению к Санду молдаван в России, которые не выступают за еврореферендум и соответственно таким образом уменьшено количество голосов, которые отдавались бы против еврореферендума и против Санду", - заключил эксперт.