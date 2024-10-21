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Молдавский депутат рассказал о фальсификациях на выборах - РИА Новости, 21.10.2024
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15:07 21.10.2024 (обновлено: 15:16 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979129469.html
Молдавский депутат рассказал о фальсификациях на выборах
Молдавский депутат рассказал о фальсификациях на выборах - РИА Новости, 21.10.2024
Молдавский депутат рассказал о фальсификациях на выборах
Первый тур президентских выборов в Молдавии и референдум о евроинтеграции не избежали серьезных фальсификаций, в частности, в Румынии граждане голосовали по... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:07
2024-10-21T15:16
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 21 окт – РИА Новости. Первый тур президентских выборов в Молдавии и референдум о евроинтеграции не избежали серьезных фальсификаций, в частности, в Румынии граждане голосовали по просроченным паспортам, заявил в понедельник лидер движения "Гайдуки", депутат городского собрания Кишинева от Партии коммунистов Адриан Доментюк. В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. "Выборы и референдум не были честными, и они не обошлись без серьезных фальсификаций. В частности, на участках, открытых для граждан Молдавии в Румынии, люди голосовали с просроченными паспортами. То есть они уже не являлись гражданами республики. По сути, иностранцы решали судьбу страны. Разве это не фальсификация? Еще какая!" - заявил Доментюк в своем видеоблоге. Он также отметил, что оппозиционные политики, которые призывали к бойкоту референдума, фактически способствовали повышению явки сторонников евроинтеграции, что привело к таким результатам. "А если мы проанализируем результаты референдума, то те оппозиционные политики, которые призывали его бойкотировать (не брать бюллетени – ред.), обеспечили явку Майе Санду. Надо было ясно голосовать против этой интеграции", – сообщил он. Доментюк предложил создать общий штаб для оппозиционных партий с целью проведения параллельного подсчета голосов первого тура выборов и обеспечения прозрачности процесса. "Сейчас это остро необходимо для всей оппозиции. У нас есть одна возможность — проверить процентную долю голосов на референдуме, провести параллельный подсчет. Это должно стать общей инициативой оппозиционных сил, особенно в свете грядущего второго тура президентских выборов. Мы знаем, что делать", – добавил он. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241013/moldaviya-1977804767.html
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в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавский депутат рассказал о фальсификациях на выборах

Депутат Доментюк: выборы и референдум не избежали серьезных фальсификаций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
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КИШИНЕВ, 21 окт – РИА Новости. Первый тур президентских выборов в Молдавии и референдум о евроинтеграции не избежали серьезных фальсификаций, в частности, в Румынии граждане голосовали по просроченным паспортам, заявил в понедельник лидер движения "Гайдуки", депутат городского собрания Кишинева от Партии коммунистов Адриан Доментюк.
В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
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"Выборы и референдум не были честными, и они не обошлись без серьезных фальсификаций. В частности, на участках, открытых для граждан Молдавии в Румынии, люди голосовали с просроченными паспортами. То есть они уже не являлись гражданами республики. По сути, иностранцы решали судьбу страны. Разве это не фальсификация? Еще какая!" - заявил Доментюк в своем видеоблоге.
Он также отметил, что оппозиционные политики, которые призывали к бойкоту референдума, фактически способствовали повышению явки сторонников евроинтеграции, что привело к таким результатам. "А если мы проанализируем результаты референдума, то те оппозиционные политики, которые призывали его бойкотировать (не брать бюллетени – ред.), обеспечили явку Майе Санду. Надо было ясно голосовать против этой интеграции", – сообщил он.
Доментюк предложил создать общий штаб для оппозиционных партий с целью проведения параллельного подсчета голосов первого тура выборов и обеспечения прозрачности процесса. "Сейчас это остро необходимо для всей оппозиции. У нас есть одна возможность — проверить процентную долю голосов на референдуме, провести параллельный подсчет. Это должно стать общей инициативой оппозиционных сил, особенно в свете грядущего второго тура президентских выборов. Мы знаем, что делать", – добавил он.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Вчера, 10:03
 
В миреМолдавияРумынияРоссияМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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