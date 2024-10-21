https://ria.ru/20241021/minoborony-1979106337.html

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.10.2024

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 260 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:17

2024-10-21T13:17

2024-10-21T13:24

специальная военная операция на украине

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курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 260 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 25 420 военнослужащих, 169 танков, 84 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 977 боевых бронированных машин, 664 автомобиля, 216 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 52 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

https://ria.ru/20241021/kursk-1979053432.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф