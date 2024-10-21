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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 21.10.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих и два самоходных артиллерийских орудия за сутки в зоне ответственности подразделений "Востока" , сообщило... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:06
2024-10-21T12:06
2024-10-21T12:11
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих и два самоходных артиллерийских орудия за сутки в зоне ответственности подразделений "Востока" , сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 117-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов доброволье, Шахтерское и Ровнополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 военных в зоне ответственности "Востока"