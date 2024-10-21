https://ria.ru/20241021/minoborony-1979095621.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 21.10.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих и два самоходных артиллерийских орудия за сутки в зоне ответственности подразделений "Востока" , сообщило... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:06

2024-10-21T12:06

2024-10-21T12:11

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 90 военнослужащих и два самоходных артиллерийских орудия за сутки в зоне ответственности подразделений "Востока" , сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 117-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов доброволье, Шахтерское и Ровнополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика