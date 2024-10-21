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Минюст призвал уточнить меры безопасности госорганов в военное время
Минюст призвал уточнить меры безопасности госорганов в военное время - РИА Новости, 21.10.2024
Минюст призвал уточнить меры безопасности госорганов в военное время
Минюст России предлагает уточнить меры безопасности госорганов и организаций на территориях, где введено военное положение, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:16
2024-10-21T22:16
2024-10-21T22:16
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
политика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минюст России предлагает уточнить меры безопасности госорганов и организаций на территориях, где введено военное положение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрила проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон, "О военном положении", разработанный Минюстом России"", - заявили в пресс-службе. Проект ФКЗ предлагает уточнить перечень мер, принимаемых на территориях, где введен режим военного положения, подчеркнули в ведомстве. Предлагаемые изменения направлены на повышение безопасности деятельности госорганов и организаций в условиях военного положения и потенциальных угроз террористической и экстремистской направленности.
https://ria.ru/20240624/upravlenie-1955039602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), политика
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Политика
Минюст призвал уточнить меры безопасности госорганов в военное время
Минюст призвал уточнить меры безопасности госорганов в случае военного положения
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минюст России предлагает уточнить меры безопасности госорганов и организаций на территориях, где введено военное положение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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"Комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрила проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон, "О военном положении", разработанный Минюстом России"", - заявили в пресс-службе.
Проект ФКЗ предлагает уточнить перечень мер, принимаемых на территориях, где введен режим военного положения, подчеркнули в ведомстве.
Предлагаемые изменения направлены на повышение безопасности деятельности госорганов и организаций в условиях военного положения и потенциальных угроз террористической и экстремистской направленности.