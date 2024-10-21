https://ria.ru/20241021/minjust-1979210533.html

Минюст призвал уточнить меры безопасности госорганов в военное время

Минюст призвал уточнить меры безопасности госорганов в военное время - РИА Новости, 21.10.2024

Минюст призвал уточнить меры безопасности госорганов в военное время

Минюст России предлагает уточнить меры безопасности госорганов и организаций на территориях, где введено военное положение, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T22:16

2024-10-21T22:16

2024-10-21T22:16

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минюст России предлагает уточнить меры безопасности госорганов и организаций на территориях, где введено военное положение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрила проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон, "О военном положении", разработанный Минюстом России"", - заявили в пресс-службе. Проект ФКЗ предлагает уточнить перечень мер, принимаемых на территориях, где введен режим военного положения, подчеркнули в ведомстве. Предлагаемые изменения направлены на повышение безопасности деятельности госорганов и организаций в условиях военного положения и потенциальных угроз террористической и экстремистской направленности.

https://ria.ru/20240624/upravlenie-1955039602.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), политика