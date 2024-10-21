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Госдума рассмотрит три законопроекта о борьбе с незаконной миграцией - РИА Новости, 21.10.2024
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17:32 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/migratsiya-1979160143.html
Госдума рассмотрит три законопроекта о борьбе с незаконной миграцией
Госдума рассмотрит три законопроекта о борьбе с незаконной миграцией - РИА Новости, 21.10.2024
Госдума рассмотрит три законопроекта о борьбе с незаконной миграцией
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит три проекта, связанные с пресечением незаконной миграции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:32
2024-10-21T17:32
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит три проекта, связанные с пресечением незаконной миграции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Завтра Госдума рассмотрит в первом чтении три законопроекта, нацеленные на противодействие незаконной миграции", - сказал Володин журналистам. По его словам, одним из проектов закона предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить меры повышенной ответственности для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. За это будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией. Еще один проект предлагает ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов. Третий проект закона предусматривает установление полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов. "С начала года 2024 года Госдума уже приняла семь законов в сфере миграции, сейчас на рассмотрении шесть проектов законов. До декабря в целом Думой будут приняты 13 законов, посвященных борьбе с незаконной миграцией", - добавил председатель ГД.
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975849840.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит три законопроекта о борьбе с незаконной миграцией

Володин: Госдума рассмотрит три законопроекта о борьбе с незаконной миграцией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПроверка документов иностранных рабочих
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит три проекта, связанные с пресечением незаконной миграции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Завтра Госдума рассмотрит в первом чтении три законопроекта, нацеленные на противодействие незаконной миграции", - сказал Володин журналистам.
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В Госдуму внесли проект о противодействии незаконной миграции
2 октября, 02:43
По его словам, одним из проектов закона предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить меры повышенной ответственности для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. За это будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.
Еще один проект предлагает ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов.
Третий проект закона предусматривает установление полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.
"С начала года 2024 года Госдума уже приняла семь законов в сфере миграции, сейчас на рассмотрении шесть проектов законов. До декабря в целом Думой будут приняты 13 законов, посвященных борьбе с незаконной миграцией", - добавил председатель ГД.
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