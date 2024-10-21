https://ria.ru/20241021/lnr-1979153703.html

Медсестер из ЛНР осудили за смерть ребенка от ОРВИ в поезде Тюмень — Адлер

Медсестер из ЛНР осудили за смерть ребенка от ОРВИ в поезде Тюмень — Адлер - РИА Новости, 21.10.2024

Медсестер из ЛНР осудили за смерть ребенка от ОРВИ в поезде Тюмень — Адлер

Колышлейский районный суд Пензенской области приговорил к ограничению свободы двух медсестер из ЛНР по делу о причинении смерти по неосторожности ребенку,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:58

2024-10-21T16:58

2024-10-21T16:58

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САРАТОВ, 21 окт - РИА Новости. Колышлейский районный суд Пензенской области приговорил к ограничению свободы двух медсестер из ЛНР по делу о причинении смерти по неосторожности ребенку, который умер от ОРВИ в поезде Тюмень-Адлер в декабре 2023 года, сообщили областные прокуратура и управление СК РФ. В декабре группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень-Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Прибывшей скорой спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где в ночь на 21 декабря всю группу отправили в больницу, откуда всех выписали в течение 10 дней. По данным минздрава ЛНР, грипп А подтвердился у 61 ребенка, еще у 44 детей проявились признаки ОРВИ. Следствие предъявило обвинение двум медсестрам, сопровождавшим группу, которые только дали жаропонижающее ребенку и не приняли мер к ее лечению и госпитализации. "Приговором Колышлейского районного суда 21 октября 2024 года две жительницы города Краснодонска Луганской Народной Республики признаны виновными по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"... В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил подсудимых к 2 годам ограничения свободы с возложением на них ряда дополнительных обязанностей", - говорится на сайте прокуратуры. В ведомстве отметили, что с момента установления у ребенка высокой температуры до потери сознания поезд проехал не менее 53 станций с 24 остановками. По данным прокуратуры, причиной смерти девочки стало сочетание вирусного заболевания и бактериальной пневмонии, осложнившееся развитием инфекционно-токсического шока и острого респираторного дистресс-синдрома. Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что медсестры вину признали. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240830/sud-1969573423.html

https://ria.ru/20240701/patsientka-1956650786.html

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происшествия, здоровье - общество, луганская народная республика, россия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)