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Спецоперация не может закончиться иначе, чем победой, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:26 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/lavrov-1979041487.html
Спецоперация не может закончиться иначе, чем победой, заявил Лавров
Спецоперация не может закончиться иначе, чем победой, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2024
Спецоперация не может закончиться иначе, чем победой, заявил Лавров
Российская специальная военная операция не может закончиться иначе как победой, это в интересах людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:26
2024-10-21T00:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
сергей лавров
владимир путин
петр порошенко
нато
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская специальная военная операция не может закончиться иначе как победой, это в интересах людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас говорят, что Украину надо вернуть в границы 1991 года, а Россия должна "уйти". Мы говорим не про территории, а они говорят про них. Они что-то придумали, выяснили где-то, исследовали, что на Украине природных ископаемых на 10-12 триллионов долларов, поэтому, мол, это все надо забрать. Мы не про территории, а про людей", - сказал министр в интервью сайту "АиФ". "Этим" же на людей наплевать. Как можно говорить, даже думать про границы 1991 года, если всех людей, которые живут в Крыму, Новороссии, Донбассе, (Владимир) Зеленский объявил "особями". Бывший при Петре Порошенко премьер-министром Украины Арсений Яценюк называл их "нелюди". А Зеленский сказал, что если кто-то, живя на Украине, ощущает себя причастным к русской культуре, пусть проваливает в Россию", - указал он. Лавров отметил, что все это было сказано до начала специальной военной операции, когда уже складывались обстоятельства для решения проблем Донбасса военным путем. По словам министра, "Украину "накачивали" оружием и натравливали на Донбасс". "Поэтому они про территорию, про залежи чего-то, что им нужно в Америке. Потому что в Африке скоро всё выкачают. А мы - про людей. Об этом нельзя забывать. Именно поэтому специальная военная операция не может завершиться иначе как победой. Это в интересах людей. Мы все это делаем в интересах наших братьев и сестер", - подчеркнул Лавров. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения в августе ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
https://ria.ru/20240530/putin-1949384077.html
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россия, украина, донбасс, сергей лавров, владимир путин, петр порошенко, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Сергей Лавров, Владимир Путин, Петр Порошенко, НАТО, Вооруженные силы Украины
Спецоперация не может закончиться иначе, чем победой, заявил Лавров

Лавров: СВО не может закончиться иначе как победой, это в интересах людей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская специальная военная операция не может закончиться иначе как победой, это в интересах людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас говорят, что Украину надо вернуть в границы 1991 года, а Россия должна "уйти". Мы говорим не про территории, а они говорят про них. Они что-то придумали, выяснили где-то, исследовали, что на Украине природных ископаемых на 10-12 триллионов долларов, поэтому, мол, это все надо забрать. Мы не про территории, а про людей", - сказал министр в интервью сайту "АиФ".
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"Этим" же на людей наплевать. Как можно говорить, даже думать про границы 1991 года, если всех людей, которые живут в Крыму, Новороссии, Донбассе, (Владимир) Зеленский объявил "особями". Бывший при Петре Порошенко премьер-министром Украины Арсений Яценюк называл их "нелюди". А Зеленский сказал, что если кто-то, живя на Украине, ощущает себя причастным к русской культуре, пусть проваливает в Россию", - указал он.
Лавров отметил, что все это было сказано до начала специальной военной операции, когда уже складывались обстоятельства для решения проблем Донбасса военным путем. По словам министра, "Украину "накачивали" оружием и натравливали на Донбасс".
"Поэтому они про территорию, про залежи чего-то, что им нужно в Америке. Потому что в Африке скоро всё выкачают. А мы - про людей. Об этом нельзя забывать. Именно поэтому специальная военная операция не может завершиться иначе как победой. Это в интересах людей. Мы все это делаем в интересах наших братьев и сестер", - подчеркнул Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.
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После нападения в августе ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
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