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Медицинский "Семейный квартал" создадут в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 21.10.2024
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Нижегородская область
 
18:02 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/kvartal-1979168449.html
Медицинский "Семейный квартал" создадут в Нижнем Новгороде
Медицинский "Семейный квартал" создадут в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 21.10.2024
Медицинский "Семейный квартал" создадут в Нижнем Новгороде
Единое медицинское пространство "Семейный квартал" планируется создать в Нижнем Новгороде, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:02
2024-10-21T18:02
нижегородская область
нижний новгород
россия
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Единое медицинское пространство "Семейный квартал" планируется создать в Нижнем Новгороде, сообщил глава региона Глеб Никитин. "С депутатами областного парламента обсудили нашу идею создания единого медицинского пространства "Семейный квартал". Это и про здоровье, и про демографию, и про повышение качества медицинских услуг в целом. Идея заключается в том, чтобы на базе уже функционирующих учреждений здравоохранения создать многофункциональный центр репродуктивного здоровья, обслуживающий и женщин, и мужчин, и подростков: центр репродукции, роддом, детскую и взрослую поликлиники, многопрофильную и детскую больницы", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он отметил, что реализовать проект планируется на базе больницы №30, рядом с которой имеются действующие, подходящие по функционалу учреждения. Сейчас они разделены заборами, а территория не благоустроена. Глава региона подчеркнул, что задача этого проекта - сформировать механизм комфортного планирования семьи с доступной качественной медицинской помощью, сделать нормой обследование репродуктивного здоровья с раннего возраста. Губернатор отметил, что, по имеющейся статистике, у каждой шестой пары есть проблемы с деторождением. "Такой центр, конечно, должен будет принимать всех жителей региона и предоставлять услуги иногородним, у него должны быть выездная служба и филиалы амбулаторий в области. Это масштабный проект и, пожалуй, первый в России центр репродуктивного здоровья для всех возрастов. Реализация этого проекта - важный шаг по улучшению демографии", - заявил губернатор Нижегородской области.
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нижний новгород, россия, нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Глеб Никитин

Медицинский "Семейный квартал" создадут в Нижнем Новгороде

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Единое медицинское пространство "Семейный квартал" планируется создать в Нижнем Новгороде, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"С депутатами областного парламента обсудили нашу идею создания единого медицинского пространства "Семейный квартал". Это и про здоровье, и про демографию, и про повышение качества медицинских услуг в целом. Идея заключается в том, чтобы на базе уже функционирующих учреждений здравоохранения создать многофункциональный центр репродуктивного здоровья, обслуживающий и женщин, и мужчин, и подростков: центр репродукции, роддом, детскую и взрослую поликлиники, многопрофильную и детскую больницы", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что реализовать проект планируется на базе больницы №30, рядом с которой имеются действующие, подходящие по функционалу учреждения. Сейчас они разделены заборами, а территория не благоустроена.
Глава региона подчеркнул, что задача этого проекта - сформировать механизм комфортного планирования семьи с доступной качественной медицинской помощью, сделать нормой обследование репродуктивного здоровья с раннего возраста. Губернатор отметил, что, по имеющейся статистике, у каждой шестой пары есть проблемы с деторождением.
"Такой центр, конечно, должен будет принимать всех жителей региона и предоставлять услуги иногородним, у него должны быть выездная служба и филиалы амбулаторий в области. Это масштабный проект и, пожалуй, первый в России центр репродуктивного здоровья для всех возрастов. Реализация этого проекта - важный шаг по улучшению демографии", - заявил губернатор Нижегородской области.
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