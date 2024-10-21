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Медицинский "Семейный квартал" создадут в Нижнем Новгороде

Медицинский "Семейный квартал" создадут в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 21.10.2024

Медицинский "Семейный квартал" создадут в Нижнем Новгороде

Единое медицинское пространство "Семейный квартал" планируется создать в Нижнем Новгороде, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:02

2024-10-21T18:02

2024-10-21T18:02

нижегородская область

нижний новгород

россия

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Единое медицинское пространство "Семейный квартал" планируется создать в Нижнем Новгороде, сообщил глава региона Глеб Никитин. "С депутатами областного парламента обсудили нашу идею создания единого медицинского пространства "Семейный квартал". Это и про здоровье, и про демографию, и про повышение качества медицинских услуг в целом. Идея заключается в том, чтобы на базе уже функционирующих учреждений здравоохранения создать многофункциональный центр репродуктивного здоровья, обслуживающий и женщин, и мужчин, и подростков: центр репродукции, роддом, детскую и взрослую поликлиники, многопрофильную и детскую больницы", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он отметил, что реализовать проект планируется на базе больницы №30, рядом с которой имеются действующие, подходящие по функционалу учреждения. Сейчас они разделены заборами, а территория не благоустроена. Глава региона подчеркнул, что задача этого проекта - сформировать механизм комфортного планирования семьи с доступной качественной медицинской помощью, сделать нормой обследование репродуктивного здоровья с раннего возраста. Губернатор отметил, что, по имеющейся статистике, у каждой шестой пары есть проблемы с деторождением. "Такой центр, конечно, должен будет принимать всех жителей региона и предоставлять услуги иногородним, у него должны быть выездная служба и филиалы амбулаторий в области. Это масштабный проект и, пожалуй, первый в России центр репродуктивного здоровья для всех возрастов. Реализация этого проекта - важный шаг по улучшению демографии", - заявил губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20241018/dzerzhinsk-1978729423.html

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нижний новгород, россия, нижегородская область, глеб никитин