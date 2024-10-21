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В курском приграничье уничтожили три единицы бронетехники ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
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16:57 21.10.2024 (обновлено: 17:06 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/kurskaya-1979153364.html
В курском приграничье уничтожили три единицы бронетехники ВСУ
В курском приграничье уничтожили три единицы бронетехники ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
В курском приграничье уничтожили три единицы бронетехники ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения трех единиц бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:57
2024-10-21T17:06
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения трех единиц бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области."Разведывательными подразделениями группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки были выявлены три единицы бронетехники боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на боевые машины противника. В результате прямых попаданий FPV-дронами бронетехника ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении.
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7 495 645-6601
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Три единицы бронетехники ВСУ, уничтоженные российскими дронами в Курской области
Три единицы бронетехники ВСУ уничтожены российскими дронами в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В курском приграничье уничтожили три единицы бронетехники ВСУ

В курском приграничье дронами уничтожили три единицы бронетехники ВСУ

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения трех единиц бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.
"Разведывательными подразделениями группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки были выявлены три единицы бронетехники боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на боевые машины противника. В результате прямых попаданий FPV-дронами бронетехника ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении.
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