https://ria.ru/20241021/kurskaya-1979153364.html

В курском приграничье уничтожили три единицы бронетехники ВСУ

В курском приграничье уничтожили три единицы бронетехники ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024

В курском приграничье уничтожили три единицы бронетехники ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения трех единиц бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:57

2024-10-21T16:57

2024-10-21T17:06

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения трех единиц бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области."Разведывательными подразделениями группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки были выявлены три единицы бронетехники боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на боевые машины противника. В результате прямых попаданий FPV-дронами бронетехника ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении.

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Три единицы бронетехники ВСУ, уничтоженные российскими дронами в Курской области Три единицы бронетехники ВСУ уничтожены российскими дронами в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны 2024-10-21T16:57 true PT0M23S

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Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность