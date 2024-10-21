В Курске оставленные дома дети чуть не сгорели, пока мать пела в караоке
УМВД: в Курске оставленные дома дети чуть не сгорели, пока мать пела в караоке
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КУРСК, 21 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции поставили на профилактический учет, а также составили административный протокол на жительницу Курска, которая ушла в караоке, оставив дома троих детей, а в это время произошел пожар, сообщило УМВД по региону.
"В Курске сотрудники полиции привлекли к ответственности женщину, которая ночью, оставив троих малолетних детей одних, отправилась в караоке", - сообщило УМВД в своем Telegram-канале.
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Уточняется, что дети в возрасте 11, 9 и 3 лет находились в квартире одни. Когда они уже спали, оставшийся включенным один из электрических приборов загорелся. Старший ребенок вовремя почувствовал огонь и вывел брата и сестру к соседям. Дети остались живы. Съемная квартира сгорела полностью.
Дети пытались дозвониться до матери, но ее телефон был отключен, а супруг работает вахтовым методом в другом регионе. Женщина вернулась домой около 7 утра в состоянии опьянения, ее встретили огнеборцы и полицейские, отмечает УМВД.
Выяснилось, что женщина и ранее привлекалась к ответственности за подобное противоправное поведение. В ее отношении составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Женщину поставили на профилактический учёт. Теперь сотрудники будут систематически контролировать семью, подчеркивает курская полиция.