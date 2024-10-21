https://ria.ru/20241021/kherson-1979205437.html
В Херсоне прогремела серия взрывов
В Херсоне прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.10.2024
В Херсоне прогремела серия взрывов
Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:37
2024-10-21T21:37
2024-10-21T21:37
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
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В Херсоне прогремела серия взрывов
"Общественное": в подконтрольном Киеву Херсоне раздаются взрывы