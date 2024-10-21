https://ria.ru/20241021/kherson-1979205437.html

В Херсоне прогремела серия взрывов

В Херсоне прогремела серия взрывов - РИА Новости, 21.10.2024

В Херсоне прогремела серия взрывов

Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:37

2024-10-21T21:37

2024-10-21T21:37

специальная военная операция на украине

херсон

киев

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

https://ria.ru/20241021/sumy-1979168288.html

херсон

киев

херсонская область

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