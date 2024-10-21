https://ria.ru/20241021/kaznacheystvo-1979133711.html
BIA Technologies автоматизировала казначейство в "НефтеТрансСервисе"
BIA Technologies автоматизировала казначейство в "НефтеТрансСервисе" - РИА Новости, 21.10.2024
BIA Technologies автоматизировала казначейство в "НефтеТрансСервисе"
erid: F7NfYUJCUneP31afaKVq РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:39
2024-10-21T15:39
2024-10-21T15:45
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erid: F7NfYUJCUneP31afaKVq МОСКВА, 21 окт - пресс-служба BIA Technologies. Эксперты ИТ-компании внедрили конфигурацию "1С: Управление холдингом" (18+) и интегрировали ее в ИТ-инфраструктуру холдинга "НефтеТрансСервис" - крупного частного железнодорожного оператора, специализирующегося на перевозке нефти и нефтепродуктов. До обращения к BIA Technologies процессы централизованного казначейства группы компаний были автоматизированы в 1С: УПП, смежные операции проводились в других информационных системах, а интеграция между ними была реализована не в полном объеме. Это приводило к дублированию данных и необходимости выполнения двойной работы пользователями. "Рост любой компании всегда требует развития ИТ-систем, чтобы сохранять эффективность существующих бизнес-процессов или оптимизировать их. Эксплуатируемые информационные системы со временем устаревают и не всегда могут обеспечить необходимую прозрачность и контроль, поэтому важно вовремя модернизировать или заменять их. Благодаря интеграции новой платформы в ИТ-инфраструктуру компании "НефтеТрансСервис" были оптимизированы бизнес-процессы казначейства и методология планирования бюджета движения денежных средств. Также удалось обеспечить оперативный контроль дебиторской и кредиторской задолженности", – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик. "Проанализировав свой ИТ-ландшафт, в качестве целевой системы для автоматизации мы выбрали "1С: Управление холдингом". BIA Technologies, опираясь на свой опыт, предложила оптимальный подход к решению поставленной задачи. В результате мы получили современный инструмент, который позволил повысить прозрачность учета и контроля, сократить количество ручных операций и оптимизировать работу сотрудников компании", – рассказали в "НефтеТрансСервис". В результате проекта "НефтеТрансСервис" усилил контрольные функции при осуществлении платежей, снизил риски, связанные с финансовыми операциями, и выстроил эффективное управление потоками денежных средств. Проект был реализован в несколько этапов. В рамках первой очереди в пилотном объеме в трех управляемых обществах внедрялся минимально необходимый для работы функционал в максимально сжатые сроки. Далее базовая функциональность была тиражирована на остальные 11 юридических лиц группы параллельно с работой по внедрению функциональности последующих очередей. Благодаря реализации проекта компания "НефтеТрансСервис" получила современную информационную систему на базе 1С, отвечающую потребностям растущего бизнеса для осуществления централизованной казначейской функции. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714
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пресс-релизы
erid: F7NfYUJCUneP31afaKVq
МОСКВА, 21 окт - пресс-служба BIA Technologies. Эксперты ИТ-компании внедрили конфигурацию "1С: Управление холдингом" (18+) и интегрировали ее в ИТ-инфраструктуру холдинга "НефтеТрансСервис" - крупного частного железнодорожного оператора, специализирующегося на перевозке нефти и нефтепродуктов.
До обращения к BIA Technologies процессы централизованного казначейства группы компаний были автоматизированы в 1С: УПП, смежные операции проводились в других информационных системах, а интеграция между ними была реализована не в полном объеме. Это приводило к дублированию данных и необходимости выполнения двойной работы пользователями.
"Рост любой компании всегда требует развития ИТ-систем, чтобы сохранять эффективность существующих бизнес-процессов или оптимизировать их. Эксплуатируемые информационные системы со временем устаревают и не всегда могут обеспечить необходимую прозрачность и контроль, поэтому важно вовремя модернизировать или заменять их. Благодаря интеграции новой платформы в ИТ-инфраструктуру компании "НефтеТрансСервис" были оптимизированы бизнес-процессы казначейства и методология планирования бюджета движения денежных средств. Также удалось обеспечить оперативный контроль дебиторской и кредиторской задолженности", – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.
"Проанализировав свой ИТ-ландшафт, в качестве целевой системы для автоматизации мы выбрали "1С: Управление холдингом". BIA Technologies, опираясь на свой опыт, предложила оптимальный подход к решению поставленной задачи. В результате мы получили современный инструмент, который позволил повысить прозрачность учета и контроля, сократить количество ручных операций и оптимизировать работу сотрудников компании", – рассказали в "НефтеТрансСервис".
В результате проекта "НефтеТрансСервис" усилил контрольные функции при осуществлении платежей, снизил риски, связанные с финансовыми операциями, и выстроил эффективное управление потоками денежных средств.
Проект был реализован в несколько этапов. В рамках первой очереди в пилотном объеме в трех управляемых обществах внедрялся минимально необходимый для работы функционал в максимально сжатые сроки. Далее базовая функциональность была тиражирована на остальные 11 юридических лиц группы параллельно с работой по внедрению функциональности последующих очередей. Благодаря реализации проекта компания "НефтеТрансСервис" получила современную информационную систему на базе 1С, отвечающую потребностям растущего бизнеса для осуществления централизованной казначейской функции.
Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714