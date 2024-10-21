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В Севастополе простились с погибшим в Сирии капитаном ВМФ

В Севастополе простились с погибшим в Сирии капитаном ВМФ - РИА Новости, 21.10.2024

В Севастополе простились с погибшим в Сирии капитаном ВМФ

В Севастополе прошло прощание с капитаном 1 ранга Николаем Михайленко, погибшим при выполнении спецзадач в Сирии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T20:51

2024-10-21T20:51

2024-10-21T21:05

безопасность

севастополь

михаил развожаев

сирия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. В Севастополе прошло прощание с капитаном 1 ранга Николаем Михайленко, погибшим при выполнении спецзадач в Сирии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. "Будем помнить нашего героя!" — написал он.Развожаев написал о жизненном пути офицера. После успешного окончания Нахимовского училища в Севастополе Михайленко проходил службу в ВМФ на должностях офицерского состава. А в последние годы он преподавал в своем родном училище, передавая будущим офицерам свои знания и военный опыт. Михайленко присвоили воинское звание капитана 1 ранга. При этом, как отметил Развожаев, работая в училище, Михайленко "не отсиживался в учебных аудиториях", а пользовался каждой возможностью побывать "там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники". Губернатор добавил, что сослуживцы погибшего офицера отзывались о нем как о настоящем боевом товарище и профессионале, умело обучавшем и воспитывавшем молодых курсантов.

севастополь

сирия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, севастополь, михаил развожаев, сирия