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В Севастополе простились с погибшим в Сирии капитаном ВМФ - РИА Новости, 21.10.2024
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20:51 21.10.2024 (обновлено: 21:05 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/kapitan-1979199068.html
В Севастополе простились с погибшим в Сирии капитаном ВМФ
В Севастополе простились с погибшим в Сирии капитаном ВМФ - РИА Новости, 21.10.2024
В Севастополе простились с погибшим в Сирии капитаном ВМФ
В Севастополе прошло прощание с капитаном 1 ранга Николаем Михайленко, погибшим при выполнении спецзадач в Сирии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:51
2024-10-21T21:05
безопасность
севастополь
михаил развожаев
сирия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. В Севастополе прошло прощание с капитаном 1 ранга Николаем Михайленко, погибшим при выполнении спецзадач в Сирии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. "Будем помнить нашего героя!" — написал он.Развожаев написал о жизненном пути офицера. После успешного окончания Нахимовского училища в Севастополе Михайленко проходил службу в ВМФ на должностях офицерского состава. А в последние годы он преподавал в своем родном училище, передавая будущим офицерам свои знания и военный опыт. Михайленко присвоили воинское звание капитана 1 ранга. При этом, как отметил Развожаев, работая в училище, Михайленко "не отсиживался в учебных аудиториях", а пользовался каждой возможностью побывать "там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники". Губернатор добавил, что сослуживцы погибшего офицера отзывались о нем как о настоящем боевом товарище и профессионале, умело обучавшем и воспитывавшем молодых курсантов.
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, сирия
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Сирия
В Севастополе простились с погибшим в Сирии капитаном ВМФ

Развожаев: в Севастополе простились с погибшим капитаном 1 ранга Михайленко

© Фото : пресс-служба губернатора СевастополяКапитан 1 ранга Николай Михайленко
Капитан 1 ранга Николай Михайленко - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
Капитан 1 ранга Николай Михайленко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. В Севастополе прошло прощание с капитаном 1 ранга Николаем Михайленко, погибшим при выполнении спецзадач в Сирии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.
«
"Будем помнить нашего героя!" — написал он.
Развожаев написал о жизненном пути офицера. После успешного окончания Нахимовского училища в Севастополе Михайленко проходил службу в ВМФ на должностях офицерского состава. А в последние годы он преподавал в своем родном училище, передавая будущим офицерам свои знания и военный опыт. Михайленко присвоили воинское звание капитана 1 ранга.
При этом, как отметил Развожаев, работая в училище, Михайленко "не отсиживался в учебных аудиториях", а пользовался каждой возможностью побывать "там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники".
Губернатор добавил, что сослуживцы погибшего офицера отзывались о нем как о настоящем боевом товарище и профессионале, умело обучавшем и воспитывавшем молодых курсантов.
 
БезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевСирия
 
 
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