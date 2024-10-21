https://ria.ru/20241021/kadyrov-1979208694.html

Кадыров выразил радость, что президент ОАЭ налаживает диалог с Россией

Кадыров выразил радость, что президент ОАЭ налаживает диалог с Россией - РИА Новости, 21.10.2024

Кадыров выразил радость, что президент ОАЭ налаживает диалог с Россией

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил радость, что в условиях санкций президент ОАЭ Шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан налаживает диалог с Россией. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T22:05

2024-10-21T22:05

2024-10-21T22:05

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оаэ

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 21 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил радость, что в условиях санкций президент ОАЭ Шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан налаживает диалог с Россией. "Я рад, что в условиях санкционного давления на Россию со стороны западных стран шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан налаживает диалог с нашим государством. Мы реализуем совместные проекты и делимся накопленным опытом. Многое сделано и делается в этом направлении также и в Чеченской Республике", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что президент ОАЭ оказывал посильную помощь регионам России и в период пандемии коронавирусной инфекции. По мнению Кадырова, это свидетельствует о его стремлении к укреплению стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении и интересах. "Даже сегодня, несмотря на существующие экономические ограничения, ОАЭ продолжают искать возможности для углубления взаимовыгодного сотрудничества с Россией в различных сферах. Это заслуживает уважения. Уверен, что отношения между нашими странами с годами будут лишь крепнуть. Именно такому курсу неуклонно следуют Владимир Путин и шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан", - заявил глава Чечни.

https://ria.ru/20241021/oae-1979190139.html

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россия, оаэ, рамзан кадыров, владимир путин