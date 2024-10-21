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Кадыров выразил радость, что президент ОАЭ налаживает диалог с Россией - РИА Новости, 21.10.2024
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22:05 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/kadyrov-1979208694.html
Кадыров выразил радость, что президент ОАЭ налаживает диалог с Россией
Кадыров выразил радость, что президент ОАЭ налаживает диалог с Россией - РИА Новости, 21.10.2024
Кадыров выразил радость, что президент ОАЭ налаживает диалог с Россией
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил радость, что в условиях санкций президент ОАЭ Шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан налаживает диалог с Россией. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:05
2024-10-21T22:05
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оаэ
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил радость, что в условиях санкций президент ОАЭ Шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан налаживает диалог с Россией. "Я рад, что в условиях санкционного давления на Россию со стороны западных стран шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан налаживает диалог с нашим государством. Мы реализуем совместные проекты и делимся накопленным опытом. Многое сделано и делается в этом направлении также и в Чеченской Республике", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что президент ОАЭ оказывал посильную помощь регионам России и в период пандемии коронавирусной инфекции. По мнению Кадырова, это свидетельствует о его стремлении к укреплению стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении и интересах. "Даже сегодня, несмотря на существующие экономические ограничения, ОАЭ продолжают искать возможности для углубления взаимовыгодного сотрудничества с Россией в различных сферах. Это заслуживает уважения. Уверен, что отношения между нашими странами с годами будут лишь крепнуть. Именно такому курсу неуклонно следуют Владимир Путин и шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан", - заявил глава Чечни.
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россия, оаэ, рамзан кадыров, владимир путин
Россия, ОАЭ, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров выразил радость, что президент ОАЭ налаживает диалог с Россией

Кадыров: я рад, что в условиях санкций президент ОАЭ налаживает диалог с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил радость, что в условиях санкций президент ОАЭ Шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан налаживает диалог с Россией.
"Я рад, что в условиях санкционного давления на Россию со стороны западных стран шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан налаживает диалог с нашим государством. Мы реализуем совместные проекты и делимся накопленным опытом. Многое сделано и делается в этом направлении также и в Чеченской Республике", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что президент ОАЭ оказывал посильную помощь регионам России и в период пандемии коронавирусной инфекции.
По мнению Кадырова, это свидетельствует о его стремлении к укреплению стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении и интересах.
"Даже сегодня, несмотря на существующие экономические ограничения, ОАЭ продолжают искать возможности для углубления взаимовыгодного сотрудничества с Россией в различных сферах. Это заслуживает уважения. Уверен, что отношения между нашими странами с годами будут лишь крепнуть. Именно такому курсу неуклонно следуют Владимир Путин и шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан", - заявил глава Чечни.
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РоссияОАЭРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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