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Израиль атаковал объекты финансовой инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.10.2024
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09:40 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/izrail-1979066395.html
Израиль атаковал объекты финансовой инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане
Израиль атаковал объекты финансовой инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.10.2024
Израиль атаковал объекты финансовой инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане
ВВС Израиля в ночь на понедельник атаковали десятки объектов финансовой инфраструктуры движения "Хезболлах" в Бейруте и других районах Ливана, сообщила... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:40
2024-10-21T09:40
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. ВВС Израиля в ночь на понедельник атаковали десятки объектов финансовой инфраструктуры движения "Хезболлах" в Бейруте и других районах Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Ночью ВВС Израиля осуществили ряд целенаправленных, основанных на разведданных ударов по десяткам объектов, используемых террористической организацией "Хезболлах" для финансирования своей террористической деятельности против Государства Израиль. Удары были нанесены в районах Бейрута, южного Ливана и в глубине ливанской территории", - говорится в сообщении. По данным военных, целями ударов были здания организации "Аль-Кард аль-Хасан", которая "напрямую финансирует террористическую деятельность "Хезболлах", включая закупку оружия и выплаты боевикам из военного крыла" движения. "Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая заблаговременные предупреждения, направленные через различные платформы гражданскому населению в этом районе", - отметили в ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241021/smi-1979056758.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль атаковал объекты финансовой инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ атаковала десятки объектов финансовой инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. ВВС Израиля в ночь на понедельник атаковали десятки объектов финансовой инфраструктуры движения "Хезболлах" в Бейруте и других районах Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Ночью ВВС Израиля осуществили ряд целенаправленных, основанных на разведданных ударов по десяткам объектов, используемых террористической организацией "Хезболлах" для финансирования своей террористической деятельности против Государства Израиль. Удары были нанесены в районах Бейрута, южного Ливана и в глубине ливанской территории", - говорится в сообщении.
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По данным военных, целями ударов были здания организации "Аль-Кард аль-Хасан", которая "напрямую финансирует террористическую деятельность "Хезболлах", включая закупку оружия и выплаты боевикам из военного крыла" движения.
"Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая заблаговременные предупреждения, направленные через различные платформы гражданскому населению в этом районе", - отметили в ЦАХАЛ.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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