https://ria.ru/20241021/ivanishvili-1979205553.html

Иванишвили назвал партию Саакашвили опухолью, которую нужно удалить

Иванишвили назвал партию Саакашвили опухолью, которую нужно удалить - РИА Новости, 21.10.2024

Иванишвили назвал партию Саакашвили опухолью, которую нужно удалить

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, говоря о планах объявить партию экс-президента Михаила Саакашвили... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:39

2024-10-21T21:39

2024-10-21T21:39

в мире

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, говоря о планах объявить партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной, назвал ее "опухолью, которую нужно удалить", а ее членов - врагами народа. "Посмотрите что происходит на протяжении последних 12 лет, они создают постоянно революционную ситуацию… Враги народа должны быть запрещены… Как только эта сила будет отстранена, множество оппонентов появится у "Грузинской мечты", и я жду этого дня… Огромная сила их поддерживает извне. Нам нужно конституционное большинство, чтобы запретить их… Если не удалить опухоль, то она распространится", - заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди". Ранее Иванишвили пообещал в случае получения конституционного большинства по итогам парламентских выборов 26 октября объявить партию Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной.

https://ria.ru/20240914/gruziya-1972728439.html

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Наталья Макарова

в мире, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузия