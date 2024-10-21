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Иванишвили назвал партию Саакашвили опухолью, которую нужно удалить - РИА Новости, 21.10.2024
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21:39 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/ivanishvili-1979205553.html
Иванишвили назвал партию Саакашвили опухолью, которую нужно удалить
Иванишвили назвал партию Саакашвили опухолью, которую нужно удалить - РИА Новости, 21.10.2024
Иванишвили назвал партию Саакашвили опухолью, которую нужно удалить
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, говоря о планах объявить партию экс-президента Михаила Саакашвили... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:39
2024-10-21T21:39
в мире
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
единое национальное движение
грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, говоря о планах объявить партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной, назвал ее "опухолью, которую нужно удалить", а ее членов - врагами народа. "Посмотрите что происходит на протяжении последних 12 лет, они создают постоянно революционную ситуацию… Враги народа должны быть запрещены… Как только эта сила будет отстранена, множество оппонентов появится у "Грузинской мечты", и я жду этого дня… Огромная сила их поддерживает извне. Нам нужно конституционное большинство, чтобы запретить их… Если не удалить опухоль, то она распространится", - заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди". Ранее Иванишвили пообещал в случае получения конституционного большинства по итогам парламентских выборов 26 октября объявить партию Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной.
https://ria.ru/20240914/gruziya-1972728439.html
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в мире, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузия
В мире, Бидзина Иванишвили, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение, Грузия
Иванишвили назвал партию Саакашвили опухолью, которую нужно удалить

Иванишвили рассказал о планах объявить партию Саакашвили неконституционной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОснователь и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Основатель и почетный председатель правящей партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, говоря о планах объявить партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной, назвал ее "опухолью, которую нужно удалить", а ее членов - врагами народа.
«
"Посмотрите что происходит на протяжении последних 12 лет, они создают постоянно революционную ситуацию… Враги народа должны быть запрещены… Как только эта сила будет отстранена, множество оппонентов появится у "Грузинской мечты", и я жду этого дня… Огромная сила их поддерживает извне. Нам нужно конституционное большинство, чтобы запретить их… Если не удалить опухоль, то она распространится", - заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди".
Ранее Иванишвили пообещал в случае получения конституционного большинства по итогам парламентских выборов 26 октября объявить партию Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной.
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В миреБидзина ИванишвилиМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движениеГрузия
 
 
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