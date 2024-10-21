Иванишвили назвал партию Саакашвили опухолью, которую нужно удалить
Иванишвили рассказал о планах объявить партию Саакашвили неконституционной
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОснователь и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, говоря о планах объявить партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной, назвал ее "опухолью, которую нужно удалить", а ее членов - врагами народа.
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"Посмотрите что происходит на протяжении последних 12 лет, они создают постоянно революционную ситуацию… Враги народа должны быть запрещены… Как только эта сила будет отстранена, множество оппонентов появится у "Грузинской мечты", и я жду этого дня… Огромная сила их поддерживает извне. Нам нужно конституционное большинство, чтобы запретить их… Если не удалить опухоль, то она распространится", - заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди".
Ранее Иванишвили пообещал в случае получения конституционного большинства по итогам парламентских выборов 26 октября объявить партию Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной.
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