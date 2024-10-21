https://ria.ru/20241021/ivanishvili-1979204624.html

Запад исчерпал санкционные ресурсы, заявил Иванишвили

Запад исчерпал санкционные ресурсы, заявил Иванишвили - РИА Новости, 21.10.2024

Запад исчерпал санкционные ресурсы, заявил Иванишвили

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили считает, что Запад исчерпал ресурсы и больше не введет дополнительных... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:23

2024-10-21T21:23

2024-10-21T21:23

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ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили считает, что Запад исчерпал ресурсы и больше не введет дополнительных санкций против Грузии. "Что касается наказаний и санкций, я считаю, что все это понесло обратный эффект и не сработало… Ожидаю я или нет? Лично я - нет. Я считаю: все, что они могли сделать, уже сделали, они исчерпали (ресурсы по введению санкций - ред.), это не сработало",- заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди." В этом году власти Грузии приняли два закона - "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и "О прозрачности иностранного влияния". В ЕС раскритиковали эти законы и потребовали от Тбилиси отменить их. Ранее недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны. Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны. Бундестаг Германии принял резолюцию "За европейское будущее Грузии", в которой существующий политический курс в республике характеризуется как угрожающий ее интеграции в европейские структуры. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский ранее заявил, что институты ЕС приняли решение приостановить встречи высокого ранга с представителями грузинского руководства. Он также сообщил, что Евросоюз надеется, что парламентские выборы в Грузии 26 октября будут свободными и справедливыми, но, если ситуация ухудшится, Евросоюз может приостановить либерализацию визового режима.

https://ria.ru/20241021/ivanishvili-1979202243.html

https://ria.ru/20241017/politolog-1978487416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, великобритания, бидзина иванишвили, евросоюз, европарламент, бундестаг германии