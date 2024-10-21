Рейтинг@Mail.ru
Запад исчерпал санкционные ресурсы, заявил Иванишвили - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/ivanishvili-1979204624.html
Запад исчерпал санкционные ресурсы, заявил Иванишвили
Запад исчерпал санкционные ресурсы, заявил Иванишвили - РИА Новости, 21.10.2024
Запад исчерпал санкционные ресурсы, заявил Иванишвили
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили считает, что Запад исчерпал ресурсы и больше не введет дополнительных... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:23
2024-10-21T21:23
в мире
грузия
тбилиси
великобритания
бидзина иванишвили
евросоюз
европарламент
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91611/88/916118804_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_7fd176af6445835ef1f8d53fc2bbe382.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили считает, что Запад исчерпал ресурсы и больше не введет дополнительных санкций против Грузии. "Что касается наказаний и санкций, я считаю, что все это понесло обратный эффект и не сработало… Ожидаю я или нет? Лично я - нет. Я считаю: все, что они могли сделать, уже сделали, они исчерпали (ресурсы по введению санкций - ред.), это не сработало",- заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди." В этом году власти Грузии приняли два закона - "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и "О прозрачности иностранного влияния". В ЕС раскритиковали эти законы и потребовали от Тбилиси отменить их. Ранее недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны. Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны. Бундестаг Германии принял резолюцию "За европейское будущее Грузии", в которой существующий политический курс в республике характеризуется как угрожающий ее интеграции в европейские структуры. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский ранее заявил, что институты ЕС приняли решение приостановить встречи высокого ранга с представителями грузинского руководства. Он также сообщил, что Евросоюз надеется, что парламентские выборы в Грузии 26 октября будут свободными и справедливыми, но, если ситуация ухудшится, Евросоюз может приостановить либерализацию визового режима.
https://ria.ru/20241021/ivanishvili-1979202243.html
https://ria.ru/20241017/politolog-1978487416.html
грузия
тбилиси
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91611/88/916118804_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ef8b52db23e124cc6a41423ea2db7685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, великобритания, бидзина иванишвили, евросоюз, европарламент, бундестаг германии
В мире, Грузия, Тбилиси, Великобритания, Бидзина Иванишвили, Евросоюз, Европарламент, Бундестаг Германии
Запад исчерпал санкционные ресурсы, заявил Иванишвили

Иванишвили: Запад исчерпал ресурсы и больше не введет санкций против Грузии

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Бидзина Иванишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили считает, что Запад исчерпал ресурсы и больше не введет дополнительных санкций против Грузии.
"Что касается наказаний и санкций, я считаю, что все это понесло обратный эффект и не сработало… Ожидаю я или нет? Лично я - нет. Я считаю: все, что они могли сделать, уже сделали, они исчерпали (ресурсы по введению санкций - ред.), это не сработало",- заявил Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди."
Председатель и основатель правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Иванишвили не ожидает беспорядков после выборов в Грузии
Вчера, 21:10
В этом году власти Грузии приняли два закона - "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и "О прозрачности иностранного влияния". В ЕС раскритиковали эти законы и потребовали от Тбилиси отменить их.
Ранее недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны.
Великобритания впервые заморозила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны. Бундестаг Германии принял резолюцию "За европейское будущее Грузии", в которой существующий политический курс в республике характеризуется как угрожающий ее интеграции в европейские структуры. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский ранее заявил, что институты ЕС приняли решение приостановить встречи высокого ранга с представителями грузинского руководства. Он также сообщил, что Евросоюз надеется, что парламентские выборы в Грузии 26 октября будут свободными и справедливыми, но, если ситуация ухудшится, Евросоюз может приостановить либерализацию визового режима.
Сторонники партии Грузинская мечта во время акции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
США могут организовать переворот в Грузии после выборов, уверен эксперт
17 октября, 12:55
 
В миреГрузияТбилисиВеликобританияБидзина ИванишвилиЕвросоюзЕвропарламентБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала