https://ria.ru/20241021/gumpomosch-1979188526.html

Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи

Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.10.2024

Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи

Пермский край отправил бойцам в зону проведения СВО очередной груз с гуманитарной помощью общей массой более 10 тонн, в том числе квадроцикл и мотоцикл с... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:36

2024-10-21T19:36

2024-10-21T19:36

надежные люди

пермский край

луганская народная республика

донецкая народная республика

сво

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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону проведения СВО очередной груз с гуманитарной помощью общей массой более 10 тонн, в том числе квадроцикл и мотоцикл с коляской, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Военнослужащие, которые несут службу на запорожском и херсонском направлениях, а также выполняющие боевые задачи в Донецкой и Луганской народных республиках получат квадроцикл, мотоцикл с коляской, радиостанции, сухие души, электроинструменты, бензогенераторы, маскировочные сети, щиты-носилки, продукты питания и средства личной гигиены", - указала пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные пермского "Единого центра поддержки". Уточняется, что по заявке танкового батальона "Молот", формировавшегося в регионе, в зону СВО были также направлены запасные части для автомобиля, стоящего на вооружении в войсковой части. В середине октября из Пермского края бойцам на запорожском направлении, в Луганскую и Донецкую народные республики ушел груз весом 5 тонн, состоявший из продуктов питания, спальных мешков, медикаментов, аптечек и средств личной гигиены.

https://ria.ru/20240816/pomosch-1966531401.html

пермский край

луганская народная республика

донецкая народная республика

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пермский край, луганская народная республика, донецкая народная республика, сво