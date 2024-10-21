Рейтинг@Mail.ru
Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:36 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/gumpomosch-1979188526.html
Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи
Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.10.2024
Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи
Пермский край отправил бойцам в зону проведения СВО очередной груз с гуманитарной помощью общей массой более 10 тонн, в том числе квадроцикл и мотоцикл с... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:36
2024-10-21T19:36
надежные люди
пермский край
луганская народная республика
донецкая народная республика
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979142704_0:117:1220:803_1920x0_80_0_0_f8238dfdc95b094d56ea7098f20f9073.jpg
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону проведения СВО очередной груз с гуманитарной помощью общей массой более 10 тонн, в том числе квадроцикл и мотоцикл с коляской, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Военнослужащие, которые несут службу на запорожском и херсонском направлениях, а также выполняющие боевые задачи в Донецкой и Луганской народных республиках получат квадроцикл, мотоцикл с коляской, радиостанции, сухие души, электроинструменты, бензогенераторы, маскировочные сети, щиты-носилки, продукты питания и средства личной гигиены", - указала пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные пермского "Единого центра поддержки". Уточняется, что по заявке танкового батальона "Молот", формировавшегося в регионе, в зону СВО были также направлены запасные части для автомобиля, стоящего на вооружении в войсковой части. В середине октября из Пермского края бойцам на запорожском направлении, в Луганскую и Донецкую народные республики ушел груз весом 5 тонн, состоявший из продуктов питания, спальных мешков, медикаментов, аптечек и средств личной гигиены.
https://ria.ru/20240816/pomosch-1966531401.html
пермский край
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979142704_0:2:1220:917_1920x0_80_0_0_9be3e352b79163548e141550bc50b811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, луганская народная республика, донецкая народная республика, сво
Надежные люди, Пермский край, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, СВО

Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи

© Фото : Единый центр поддержкиПермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи, в том числе мотоцикл
Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи, в том числе мотоцикл - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Единый центр поддержки
Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи, в том числе мотоцикл
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону проведения СВО очередной груз с гуманитарной помощью общей массой более 10 тонн, в том числе квадроцикл и мотоцикл с коляской, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Военнослужащие, которые несут службу на запорожском и херсонском направлениях, а также выполняющие боевые задачи в Донецкой и Луганской народных республиках получат квадроцикл, мотоцикл с коляской, радиостанции, сухие души, электроинструменты, бензогенераторы, маскировочные сети, щиты-носилки, продукты питания и средства личной гигиены", - указала пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные пермского "Единого центра поддержки".
Уточняется, что по заявке танкового батальона "Молот", формировавшегося в регионе, в зону СВО были также направлены запасные части для автомобиля, стоящего на вооружении в войсковой части.
В середине октября из Пермского края бойцам на запорожском направлении, в Луганскую и Донецкую народные республики ушел груз весом 5 тонн, состоявший из продуктов питания, спальных мешков, медикаментов, аптечек и средств личной гигиены.
Жительница пермской деревни решила отдать единственную корову, чтобы помочь бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Жительница Пермского края отдала корову, чтобы помочь бойцам СВО
16 августа, 09:52
 
Надежные людиПермский крайЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала