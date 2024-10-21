Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи
© Фото : Единый центр поддержкиПермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи, в том числе мотоцикл
© Фото : Единый центр поддержки
Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи, в том числе мотоцикл
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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону проведения СВО очередной груз с гуманитарной помощью общей массой более 10 тонн, в том числе квадроцикл и мотоцикл с коляской, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Военнослужащие, которые несут службу на запорожском и херсонском направлениях, а также выполняющие боевые задачи в Донецкой и Луганской народных республиках получат квадроцикл, мотоцикл с коляской, радиостанции, сухие души, электроинструменты, бензогенераторы, маскировочные сети, щиты-носилки, продукты питания и средства личной гигиены", - указала пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные пермского "Единого центра поддержки".
Уточняется, что по заявке танкового батальона "Молот", формировавшегося в регионе, в зону СВО были также направлены запасные части для автомобиля, стоящего на вооружении в войсковой части.
В середине октября из Пермского края бойцам на запорожском направлении, в Луганскую и Донецкую народные республики ушел груз весом 5 тонн, состоявший из продуктов питания, спальных мешков, медикаментов, аптечек и средств личной гигиены.
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