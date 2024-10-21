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ЮНЕСКО и "ФосАгро" вручили гранты перспективным ученым в восьмой раз

ЮНЕСКО и "ФосАгро" вручили гранты перспективным ученым в восьмой раз - РИА Новости, 21.10.2024

ЮНЕСКО и "ФосАгро" вручили гранты перспективным ученым в восьмой раз

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в восьмой раз вручила молодым ученым со всего мира совместные с группой... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T22:24

2024-10-21T22:24

2024-10-21T22:24

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в восьмой раз вручила молодым ученым со всего мира совместные с группой "ФосАгро" и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) гранты на исследования в области зеленой химии, сообщает пресс-служба "ФосАгро".Первые гранты молодым талантливым ученым на исследования в области зеленой химии были вручены 10 лет назад в сентябре 2014 года.Нынешняя церемония состоялась в Пекине в рамках 10-й Международной конференции ИЮПАК по зеленой химии. Конференция, организованная совместно с Китайским химическим обществом и Институтом химии Китайской академии наук, собрала порядка тысячи делегатов из 56 стран. В рамках конференции также прошел Международный научный симпозиум "ФосАгро/ЮНЕСКО/ИЮПАК "Зеленая химия для устойчивого развития и лучшей жизни".В церемонии награждения и симпозиуме приняли участие заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Брито, президент ИЮПАК Эхуд Кейнан, вице-президент научно-консультативного совета Международной программы по фундаментальным наукам (МПФН) при ЮНЕСКО, паст-президент ИЮПАК Кристофер Бретт, директор регионального Бюро ЮНЕСКО в Восточной Азии Шахбаз Хан, директор Института химии и проблем устойчивого развития Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, паст-президент ИЮПАК Наталия Тарасова и первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков.Международное научное жюри выбрало семь победителей, чьи работы нацелены на создание прорывных технологий в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.Научные изыскания лауреатов касаются разработки экологически безопасных технологий химической обработки пищевых отходов (Паола Мелло, Бразилия); повышения эффективности бактериальной переработки сельскохозяйственных и промышленных отходов (Богдан Карлинский, Россия); созданию аналитического датчика для мониторинга загрязнения воды тяжёлыми металлами (Абдельмонейм Марс, Тунис); получению биопластика с использованием трехмерной печати из рыбьего белка и экологичных растворителей (Адевале Гива, ОАЭ); улучшению биодоступности артемизинина – важного компонента в лечении малярии – с использованием натуральных вспомогательных веществ (Мония Андрэя Родригес Мартинс, Португалия); разработке удобрения пролонгированного действия в целях минимизации потерь питательных веществ (Хассан Анвер, Пакистан).Специальный грант на реализацию проекта в области переработки фосфогипса получил Иван Никулин (Россия). Его проект посвящен комплексной технологии переработки сопутствующего продукта производства фосфорной кислоты с получением органоминеральных удобрений, редкоземельных элементов и их концентратов, гипсовых вяжущих и строительных материалов на их основе."Как глобальная компания, мы чувствуем свою ответственность перед будущими поколениями. Мы производим экологичные удобрения, которые не содержат опасных для здоровья человека и почв концентраций токсичных веществ. Они высоко востребованы в 100 странах мира на всех обитаемых континентах. Бизнесу отведена ключевая роль в обеспечении устойчивого развития планеты. Поэтому мы признательны нашим многолетним партнерам - ЮНЕСКО и ИЮПАК, которые 10 лет назад поддержали идею запуска программы в области зеленой химии. Она стала судьбоносной для десятков молодых ученых из России и 32 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Желаю победителям новых достижений и успехов в их благородной и нужной людям профессии!" - отметил первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков.За прошедшие 10 лет в рамках проекта "Зеленая химия для жизни" утверждено 55 грантов для реализации исследовательских проектов, 48 их них уже успешно реализовано.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пекин, бразилия, фосагро, юнеско