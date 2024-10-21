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В Генпрокуратуре заявили о пристальной слежке за Северным морским путем - РИА Новости, 21.10.2024
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19:03 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/genprokuratura-1979181632.html
В Генпрокуратуре заявили о пристальной слежке за Северным морским путем
В Генпрокуратуре заявили о пристальной слежке за Северным морским путем - РИА Новости, 21.10.2024
В Генпрокуратуре заявили о пристальной слежке за Северным морским путем
Генеральная прокуратура РФ пристально контролирует мероприятия по расширению Северного морского пути, сообщил в Рио-де-Жанейро глава надзорного ведомства Игорь... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:03
2024-10-21T19:03
россия
рио-де-жанейро (город)
бразилия
игорь краснов
большая двадцатка
генеральная прокуратура рф
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ пристально контролирует мероприятия по расширению Северного морского пути, сообщил в Рио-де-Жанейро глава надзорного ведомства Игорь Краснов. В понедельник в Рио-де-Жанейро открылся первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20). В Бразилию приехали делегации из России, Китая, Индии, Сингапура, Чили, Аргентины, Австралии, Евросоюза, Норвегии, Египта, Анголы, Северной Ирландии, Нигерии, Великобритании, США, ОАЭ, Южной Африки, Саудовской Аравии, Франции и Испании. "Одной из глобальных зон экологической безопасности остается Арктика. Россия развивает самые передовые технологии для рационального использования ее географического и гидрологического потенциала. Поэтому мы самым пристальным образом контролируем мероприятия по расширению возможностей Северного морского пути как наиболее короткого, а значит менее вредного способа транспортировки товаров из одной точки мира в другую", - сказал Краснов, выступая на заседании саммита. Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
https://ria.ru/20240905/gruzopotok-1970721090.html
https://ria.ru/20240819/sevmorput-1967138020.html
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рио-де-жанейро (город)
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россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, игорь краснов, большая двадцатка, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Игорь Краснов, Большая двадцатка, Генеральная прокуратура РФ, В мире
В Генпрокуратуре заявили о пристальной слежке за Северным морским путем

Краснов: Генпрокуратура пристально следит за расширением Северного морского пути

© РИА Новости / Соломон Лулишов | Перейти в медиабанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ пристально контролирует мероприятия по расширению Северного морского пути, сообщил в Рио-де-Жанейро глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
В понедельник в Рио-де-Жанейро открылся первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20). В Бразилию приехали делегации из России, Китая, Индии, Сингапура, Чили, Аргентины, Австралии, Евросоюза, Норвегии, Египта, Анголы, Северной Ирландии, Нигерии, Великобритании, США, ОАЭ, Южной Африки, Саудовской Аравии, Франции и Испании.
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"Одной из глобальных зон экологической безопасности остается Арктика. Россия развивает самые передовые технологии для рационального использования ее географического и гидрологического потенциала. Поэтому мы самым пристальным образом контролируем мероприятия по расширению возможностей Северного морского пути как наиболее короткого, а значит менее вредного способа транспортировки товаров из одной точки мира в другую", - сказал Краснов, выступая на заседании саммита.
Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.
По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
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