В Генпрокуратуре заявили о пристальной слежке за Северным морским путем
Краснов: Генпрокуратура пристально следит за расширением Северного морского пути
© РИА Новости / Соломон Лулишов | Перейти в медиабанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ пристально контролирует мероприятия по расширению Северного морского пути, сообщил в Рио-де-Жанейро глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
В понедельник в Рио-де-Жанейро открылся первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20). В Бразилию приехали делегации из России, Китая, Индии, Сингапура, Чили, Аргентины, Австралии, Евросоюза, Норвегии, Египта, Анголы, Северной Ирландии, Нигерии, Великобритании, США, ОАЭ, Южной Африки, Саудовской Аравии, Франции и Испании.
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"Одной из глобальных зон экологической безопасности остается Арктика. Россия развивает самые передовые технологии для рационального использования ее географического и гидрологического потенциала. Поэтому мы самым пристальным образом контролируем мероприятия по расширению возможностей Северного морского пути как наиболее короткого, а значит менее вредного способа транспортировки товаров из одной точки мира в другую", - сказал Краснов, выступая на заседании саммита.
Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.
По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
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