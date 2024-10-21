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Газпромбанк подвел итоги работы по зеленому финансированию на БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
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20:20 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/gazprombank-1979194514.html
Газпромбанк подвел итоги работы по зеленому финансированию на БРИКС
Газпромбанк подвел итоги работы по зеленому финансированию на БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
Газпромбанк подвел итоги работы по зеленому финансированию на БРИКС
Газпромбанк на полях делового форума БРИКС представил результаты работы целевой подгруппы по ESG и зеленому финансированию, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:20
2024-10-21T20:20
экономика
россия
брикс
газпромбанк
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Газпромбанк на полях делового форума БРИКС представил результаты работы целевой подгруппы по ESG и зеленому финансированию, сообщает пресс-служба банка.В год председательства России в БРИКС целевой подгруппой были разработаны и согласованы с зарубежными партнерами две основные инициативы: концепция переходного финансирования БРИКС и соглашение о создании экспертного объединения по вопросам устойчивого развития БРИКС.Переходное финансирование, целью которого является направление денежных потоков в проекты по декарбонизации секторов с высоким углеродным следом, может стать важным инструментом для технологической модернизации таких отраслей. В концепции излагаются цели развития переходного финансирования в странах БРИКС, приводятся параметры инвестиций, которые подпадают под критерии переходных, отмечается необходимость разработки переходных финансовых инструментов и развития инфраструктуры для стимулирования трансграничных инвестиций в переходные проекты."Перед мировым сообществом стоит важная задача — снизить влияние деятельности человека на изменение климата. Одной из целей нашей работы в рамках делового совета БРИКС стал поиск баланса между зеленой трансформацией и справедливым энергопереходом, в том числе за счет инструментов, способствующих технологической модернизации углеродоемких секторов", —приводит пресс-служба слова вице-президента Газпромбанка Евгения Хилинского.Для детальной проработки инициатив, требующих значительного объема кропотливой методологической работы, целевой подгруппой было предложено создать экспертное объединение по вопросам устойчивого развития.Обе инициативы — концепция переходного финансирования БРИКС и соглашение о создании экспертного объединения по вопросам устойчивого развития БРИКС были включены в ежегодный отчет делового совета БРИКС и отражены в рекомендательной части, адресованной правительствам стран.
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экономика, россия, брикс, газпромбанк
Экономика, Россия, БРИКС, Газпромбанк

Газпромбанк подвел итоги работы по зеленому финансированию на БРИКС

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаЛоготип Газпромбанка
Логотип Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Логотип Газпромбанка
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Газпромбанк на полях делового форума БРИКС представил результаты работы целевой подгруппы по ESG и зеленому финансированию, сообщает пресс-служба банка.
В год председательства России в БРИКС целевой подгруппой были разработаны и согласованы с зарубежными партнерами две основные инициативы: концепция переходного финансирования БРИКС и соглашение о создании экспертного объединения по вопросам устойчивого развития БРИКС.
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Переходное финансирование, целью которого является направление денежных потоков в проекты по декарбонизации секторов с высоким углеродным следом, может стать важным инструментом для технологической модернизации таких отраслей. В концепции излагаются цели развития переходного финансирования в странах БРИКС, приводятся параметры инвестиций, которые подпадают под критерии переходных, отмечается необходимость разработки переходных финансовых инструментов и развития инфраструктуры для стимулирования трансграничных инвестиций в переходные проекты.
"Перед мировым сообществом стоит важная задача — снизить влияние деятельности человека на изменение климата. Одной из целей нашей работы в рамках делового совета БРИКС стал поиск баланса между зеленой трансформацией и справедливым энергопереходом, в том числе за счет инструментов, способствующих технологической модернизации углеродоемких секторов", —приводит пресс-служба слова вице-президента Газпромбанка Евгения Хилинского.
Для детальной проработки инициатив, требующих значительного объема кропотливой методологической работы, целевой подгруппой было предложено создать экспертное объединение по вопросам устойчивого развития.
Обе инициативы — концепция переходного финансирования БРИКС и соглашение о создании экспертного объединения по вопросам устойчивого развития БРИКС были включены в ежегодный отчет делового совета БРИКС и отражены в рекомендательной части, адресованной правительствам стран.
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