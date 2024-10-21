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Во Франции раскритиковали использование доходов от российских активов - РИА Новости, 21.10.2024
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17:18 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/frantsija-1979156706.html
Во Франции раскритиковали использование доходов от российских активов
Во Франции раскритиковали использование доходов от российских активов - РИА Новости, 21.10.2024
Во Франции раскритиковали использование доходов от российских активов
Использование доходов от замороженных активов РФ - это постыдное воровство, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:18
2024-10-21T17:18
россия
украина
франция
флориан филиппо
себастьян лекорню
сергей лавров
евросоюз
нато
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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Использование доходов от замороженных активов РФ - это постыдное воровство, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция на полученные доходы от замороженных российских активов в размере 300 миллионов евро намерена поставить Украине в том числе 12 дополнительных гаубиц Caesar. "Париж поставит Киеву 12 новых гаубиц Caesar благодаря российским активам! Это значит оснастить иностранную армию вместо того, чтобы оснащать французскую армию, которая в этом действительно нуждается; кража денег у России вопреки международному праву и всем принципам", - написал политик в Х. По его словам, такое подпитывание конфликта "обрекает еще тысячи украинцев на верную и ненужную смерть", а также означает вливание денег в "ультракоррумпированную страну, в то время как французское правительство собирается довести до нищеты государственные больницы, заморозить пенсии, отменить финансирование лекарств и повысить налоги на энергию". "Настоящий позор, который должен закончиться! Больше ни цента Украине, никакого оружия", - заключил Филиппо. На прошлой неделе был представлен бюджет Франции на 2025 год. Власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Ранее Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Он также заявлял, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков. Президент Франции Эммануэль Макрон также недавно посетил военную базу, где проходят обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат, которые Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и колесные танки AMX-10. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html
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россия, украина, франция, флориан филиппо, себастьян лекорню, сергей лавров, евросоюз, нато, патриот
Россия, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Патриот
Во Франции раскритиковали использование доходов от российских активов

Политик Филиппо назвал использование доходов от российских активов воровством

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Использование доходов от замороженных активов РФ - это постыдное воровство, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция на полученные доходы от замороженных российских активов в размере 300 миллионов евро намерена поставить Украине в том числе 12 дополнительных гаубиц Caesar.
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"Париж поставит Киеву 12 новых гаубиц Caesar благодаря российским активам! Это значит оснастить иностранную армию вместо того, чтобы оснащать французскую армию, которая в этом действительно нуждается; кража денег у России вопреки международному праву и всем принципам", - написал политик в Х.
По его словам, такое подпитывание конфликта "обрекает еще тысячи украинцев на верную и ненужную смерть", а также означает вливание денег в "ультракоррумпированную страну, в то время как французское правительство собирается довести до нищеты государственные больницы, заморозить пенсии, отменить финансирование лекарств и повысить налоги на энергию".
"Настоящий позор, который должен закончиться! Больше ни цента Украине, никакого оружия", - заключил Филиппо.
На прошлой неделе был представлен бюджет Франции на 2025 год. Власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов.
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Ранее Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Он также заявлял, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.
Президент Франции Эммануэль Макрон также недавно посетил военную базу, где проходят обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат, которые Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и колесные танки AMX-10.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Французский политик назвал угрозу Западу от изъятия активов России
10 марта, 05:06
 
РоссияУкраинаФранцияФлориан ФилиппоСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровЕвросоюзНАТОПатриот
 
 
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