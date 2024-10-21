https://ria.ru/20241021/frantsija-1979156706.html

Во Франции раскритиковали использование доходов от российских активов

Во Франции раскритиковали использование доходов от российских активов - РИА Новости, 21.10.2024

Во Франции раскритиковали использование доходов от российских активов

Использование доходов от замороженных активов РФ - это постыдное воровство, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:18

2024-10-21T17:18

2024-10-21T17:18

россия

украина

франция

флориан филиппо

себастьян лекорню

сергей лавров

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_719:725:3072:2048_1920x0_80_0_0_54429e1f8e35cb81dfa3fac5d5d4e1d2.jpg

ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Использование доходов от замороженных активов РФ - это постыдное воровство, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция на полученные доходы от замороженных российских активов в размере 300 миллионов евро намерена поставить Украине в том числе 12 дополнительных гаубиц Caesar. "Париж поставит Киеву 12 новых гаубиц Caesar благодаря российским активам! Это значит оснастить иностранную армию вместо того, чтобы оснащать французскую армию, которая в этом действительно нуждается; кража денег у России вопреки международному праву и всем принципам", - написал политик в Х. По его словам, такое подпитывание конфликта "обрекает еще тысячи украинцев на верную и ненужную смерть", а также означает вливание денег в "ультракоррумпированную страну, в то время как французское правительство собирается довести до нищеты государственные больницы, заморозить пенсии, отменить финансирование лекарств и повысить налоги на энергию". "Настоящий позор, который должен закончиться! Больше ни цента Украине, никакого оружия", - заключил Филиппо. На прошлой неделе был представлен бюджет Франции на 2025 год. Власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Ранее Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Он также заявлял, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков. Президент Франции Эммануэль Макрон также недавно посетил военную базу, где проходят обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат, которые Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и колесные танки AMX-10. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

https://ria.ru/20240920/frantsiya-1973922734.html

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932098692.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, франция, флориан филиппо, себастьян лекорню, сергей лавров, евросоюз, нато, патриот