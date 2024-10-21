Во Франции раскритиковали использование доходов от российских активов
Политик Филиппо назвал использование доходов от российских активов воровством
© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Использование доходов от замороженных активов РФ - это постыдное воровство, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция на полученные доходы от замороженных российских активов в размере 300 миллионов евро намерена поставить Украине в том числе 12 дополнительных гаубиц Caesar.
"Париж поставит Киеву 12 новых гаубиц Caesar благодаря российским активам! Это значит оснастить иностранную армию вместо того, чтобы оснащать французскую армию, которая в этом действительно нуждается; кража денег у России вопреки международному праву и всем принципам", - написал политик в Х.
По его словам, такое подпитывание конфликта "обрекает еще тысячи украинцев на верную и ненужную смерть", а также означает вливание денег в "ультракоррумпированную страну, в то время как французское правительство собирается довести до нищеты государственные больницы, заморозить пенсии, отменить финансирование лекарств и повысить налоги на энергию".
"Настоящий позор, который должен закончиться! Больше ни цента Украине, никакого оружия", - заключил Филиппо.
На прошлой неделе был представлен бюджет Франции на 2025 год. Власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов.
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Ранее Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Он также заявлял, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.
Президент Франции Эммануэль Макрон также недавно посетил военную базу, где проходят обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат, которые Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и колесные танки AMX-10.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.