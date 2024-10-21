Евродепутата от Словакии раскритиковали в ЕП за визит в Москву
Евродепутат от Словакии рассказал, как его критиковали в ЕП за визит в Москву
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 21 окт - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага рассказал, что на заседании ЕП был подвергнут критике за визит в Москву, но, по его словам, некоторые коллеги выразили ему свою поддержку.
«
"Только что началось заседание Европейского парламента. Первым выступил какой-то чересчур мотивированный латыш и начал (говорить - ред.), что это ужасно, что Любош Блага ездил в Москву поблагодарить за мир. Прелесть. Латыш почти лопался от злости. Требовал от председателя Европейского парламента вмешаться. Уже трясусь", - написал Блага в Telegram-канале.
Он отметил, что после визита в Россию многие его коллеги расспрашивали о поездке в Москву и говорили о том, что тоже хотят ее посетить. Блага добавил, что хотел ответить коллеге, который критиковал его, но выступить ему не дали.
"Здесь все эти военные марионетки живут в своем русофобском пузыре, где ты не можешь иметь другое мнение. Только война, война и война. И говорят это демократия. Смешно", - отметил Блага.
По его словам, люди в Словакии хотят мира и отвергают русофобию и фашизм.
Блага посетил Москву по случаю 80-летия МГИМО, где выступил с лекцией. Он говорил, что приехал также для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Словакии от фашизма и извиниться за русофобию, которая существует сейчас на Западе. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Благу, который столкнулся с волной нападок из-за визита в РФ.