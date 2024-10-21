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Евродепутата от Словакии раскритиковали в ЕП за визит в Москву - РИА Новости, 21.10.2024
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22:40 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/evrodeputat-1979212451.html
Евродепутата от Словакии раскритиковали в ЕП за визит в Москву
Евродепутата от Словакии раскритиковали в ЕП за визит в Москву - РИА Новости, 21.10.2024
Евродепутата от Словакии раскритиковали в ЕП за визит в Москву
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага рассказал, что на заседании ЕП был подвергнут критике за визит в Москву, но, по его словам, некоторые... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:40
2024-10-21T22:40
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БРАТИСЛАВА, 21 окт - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага рассказал, что на заседании ЕП был подвергнут критике за визит в Москву, но, по его словам, некоторые коллеги выразили ему свою поддержку. "Только что началось заседание Европейского парламента. Первым выступил какой-то чересчур мотивированный латыш и начал (говорить - ред.), что это ужасно, что Любош Блага ездил в Москву поблагодарить за мир. Прелесть. Латыш почти лопался от злости. Требовал от председателя Европейского парламента вмешаться. Уже трясусь", - написал Блага в Telegram-канале. Он отметил, что после визита в Россию многие его коллеги расспрашивали о поездке в Москву и говорили о том, что тоже хотят ее посетить. Блага добавил, что хотел ответить коллеге, который критиковал его, но выступить ему не дали. "Здесь все эти военные марионетки живут в своем русофобском пузыре, где ты не можешь иметь другое мнение. Только война, война и война. И говорят это демократия. Смешно", - отметил Блага. По его словам, люди в Словакии хотят мира и отвергают русофобию и фашизм. Блага посетил Москву по случаю 80-летия МГИМО, где выступил с лекцией. Он говорил, что приехал также для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Словакии от фашизма и извиниться за русофобию, которая существует сейчас на Западе. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Благу, который столкнулся с волной нападок из-за визита в РФ.
https://ria.ru/20241014/evrodeputat-1978035966.html
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в мире, словакия, москва, россия, роберт фицо, мгимо, европарламент
В мире, Словакия, Москва, Россия, Роберт Фицо, МГИМО, Европарламент
Евродепутата от Словакии раскритиковали в ЕП за визит в Москву

Евродепутат от Словакии рассказал, как его критиковали в ЕП за визит в Москву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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БРАТИСЛАВА, 21 окт - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага рассказал, что на заседании ЕП был подвергнут критике за визит в Москву, но, по его словам, некоторые коллеги выразили ему свою поддержку.
«
"Только что началось заседание Европейского парламента. Первым выступил какой-то чересчур мотивированный латыш и начал (говорить - ред.), что это ужасно, что Любош Блага ездил в Москву поблагодарить за мир. Прелесть. Латыш почти лопался от злости. Требовал от председателя Европейского парламента вмешаться. Уже трясусь", - написал Блага в Telegram-канале.
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Он отметил, что после визита в Россию многие его коллеги расспрашивали о поездке в Москву и говорили о том, что тоже хотят ее посетить. Блага добавил, что хотел ответить коллеге, который критиковал его, но выступить ему не дали.
"Здесь все эти военные марионетки живут в своем русофобском пузыре, где ты не можешь иметь другое мнение. Только война, война и война. И говорят это демократия. Смешно", - отметил Блага.
По его словам, люди в Словакии хотят мира и отвергают русофобию и фашизм.
Блага посетил Москву по случаю 80-летия МГИМО, где выступил с лекцией. Он говорил, что приехал также для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Словакии от фашизма и извиниться за русофобию, которая существует сейчас на Западе. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Благу, который столкнулся с волной нападок из-за визита в РФ.
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В миреСловакияМоскваРоссияРоберт ФицоМГИМОЕвропарламент
 
 
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