https://ria.ru/20241021/energodar-1979204056.html
В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ
В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ
Водоснабжение полностью восстановлено в Энергодаре после атак ВСУ на тепловой узел города, свет подадут, как только позволит обстановка, сообщил глава... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:19
2024-10-21T21:19
2024-10-21T21:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Водоснабжение полностью восстановлено в Энергодаре после атак ВСУ на тепловой узел города, свет подадут, как только позволит обстановка, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.В понедельник городские власти сообщали, что в результате артобстрелов ВСУ Энергодар был практически полностью обесточен, было отключено и водоснабжение."В настоящее время водоснабжение полностью восстановлено. К оценке последствий и восстановлению энергоснабжения специалисты приступят, как только позволит обстановка" , - написал Сеновоз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241021/pokrovsk-1978726110.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энергодар, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Украина
В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ
Власти: в Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ на тепловой узел