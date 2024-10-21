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В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
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21:19 21.10.2024 (обновлено: 21:49 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/energodar-1979204056.html
В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ
В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ
Водоснабжение полностью восстановлено в Энергодаре после атак ВСУ на тепловой узел города, свет подадут, как только позволит обстановка, сообщил глава... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:19
2024-10-21T21:49
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Водоснабжение полностью восстановлено в Энергодаре после атак ВСУ на тепловой узел города, свет подадут, как только позволит обстановка, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.В понедельник городские власти сообщали, что в результате артобстрелов ВСУ Энергодар был практически полностью обесточен, было отключено и водоснабжение."В настоящее время водоснабжение полностью восстановлено. К оценке последствий и восстановлению энергоснабжения специалисты приступят, как только позволит обстановка" , - написал Сеновоз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241021/pokrovsk-1978726110.html
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энергодар, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Украина
В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ

Власти: в Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ на тепловой узел

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Водоснабжение полностью восстановлено в Энергодаре после атак ВСУ на тепловой узел города, свет подадут, как только позволит обстановка, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
В понедельник городские власти сообщали, что в результате артобстрелов ВСУ Энергодар был практически полностью обесточен, было отключено и водоснабжение.
«
"В настоящее время водоснабжение полностью восстановлено. К оценке последствий и восстановлению энергоснабжения специалисты приступят, как только позволит обстановка" , - написал Сеновоз в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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