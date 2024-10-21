https://ria.ru/20241021/energodar-1979204056.html

В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ

В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024

В Энергодаре восстановили водоснабжение после атак ВСУ

Водоснабжение полностью восстановлено в Энергодаре после атак ВСУ на тепловой узел города, свет подадут, как только позволит обстановка, сообщил глава... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:19

2024-10-21T21:19

2024-10-21T21:49

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Водоснабжение полностью восстановлено в Энергодаре после атак ВСУ на тепловой узел города, свет подадут, как только позволит обстановка, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.В понедельник городские власти сообщали, что в результате артобстрелов ВСУ Энергодар был практически полностью обесточен, было отключено и водоснабжение."В настоящее время водоснабжение полностью восстановлено. К оценке последствий и восстановлению энергоснабжения специалисты приступят, как только позволит обстановка" , - написал Сеновоз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241021/pokrovsk-1978726110.html

энергодар

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Наталья Макарова

энергодар, вооруженные силы украины, украина