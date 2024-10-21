https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979145944.html

На Украине признали развал экономики

На Украине признали развал экономики - РИА Новости, 21.10.2024

На Украине признали развал экономики

Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта и рассказала о том,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:26

2024-10-21T16:26

2024-10-21T16:26

в мире

украина

элла либанова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта и рассказала о том, что для работодателей сейчас идеальный сотрудник - пожилой мужчина, которого уже не заберут на фронт. "Экономика в ходе... (конфликта - ред.) развалилась. Многие предприятия были вынуждены закрыться. Министерство экономики считает, что нам необходимы 4,5 миллиона (человек - ред.) дополнительной рабочей силы. При этом нехватка рабочей силы чувствовалась еще до... (конфликта - ред.)... Их (мобилизованных - ред.) заменяют женщинами и пожилыми мужчинами. С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня - это тот, кто уже достиг 60 лет и поэтому не может быть призван на военную службу", - заявила Либанова в интервью немецкому журналу Spiegel. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20241021/ukraina-1979114823.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, элла либанова