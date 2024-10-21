https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979145944.html
На Украине признали развал экономики
На Украине признали развал экономики - РИА Новости, 21.10.2024
На Украине признали развал экономики
Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта и рассказала о том,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:26
2024-10-21T16:26
2024-10-21T16:26
в мире
украина
элла либанова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта и рассказала о том, что для работодателей сейчас идеальный сотрудник - пожилой мужчина, которого уже не заберут на фронт. "Экономика в ходе... (конфликта - ред.) развалилась. Многие предприятия были вынуждены закрыться. Министерство экономики считает, что нам необходимы 4,5 миллиона (человек - ред.) дополнительной рабочей силы. При этом нехватка рабочей силы чувствовалась еще до... (конфликта - ред.)... Их (мобилизованных - ред.) заменяют женщинами и пожилыми мужчинами. С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня - это тот, кто уже достиг 60 лет и поэтому не может быть призван на военную службу", - заявила Либанова в интервью немецкому журналу Spiegel. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, элла либанова
В мире, Украина, Элла Либанова
На Украине признали развал экономики
Глава Института демографии Украины заявила о развале экономики страны
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта и рассказала о том, что для работодателей сейчас идеальный сотрудник - пожилой мужчина, которого уже не заберут на фронт.
"Экономика в ходе... (конфликта - ред.) развалилась. Многие предприятия были вынуждены закрыться. Министерство экономики считает, что нам необходимы 4,5 миллиона (человек - ред.) дополнительной рабочей силы. При этом нехватка рабочей силы чувствовалась еще до... (конфликта - ред.)... Их (мобилизованных - ред.) заменяют женщинами и пожилыми мужчинами. С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня - это тот, кто уже достиг 60 лет и поэтому не может быть призван на военную службу", - заявила Либанова в интервью немецкому журналу Spiegel.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.