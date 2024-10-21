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Подмосковная скорая заключила еще 230 целевых договоров со студентами
Подмосковная скорая заключила еще 230 целевых договоров со студентами - РИА Новости, 21.10.2024
Подмосковная скорая заключила еще 230 целевых договоров со студентами
Студенты Московского областного медколледжа подписали со службой скорой помощи еще 230 целевых договоров на обучение, сообщил 360.ru. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:53
2024-10-21T15:53
2024-10-21T15:53
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Студенты Московского областного медколледжа подписали со службой скорой помощи еще 230 целевых договоров на обучение, сообщил 360.ru.Вначале они будут получать стипендии от медицинского учреждения, а по окончании учебы трудоустроятся в неотложку. Договора могут заключать студенты I–IV курсов.Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк подчеркнул, что эта программа дает молодым специалистам гарантированное рабочее место после выпуска. В текущем году сотни студентов подписали такие контракты с медицинскими учреждениями региона, 230 соглашений касаются именно скорой помощи.После трудоустройства молодые медики со средним образованием получают в Подмосковье дополнительные 7 тысяч рублей к своей зарплате, а также другие меры социальной поддержки, внедренные в области.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Студенты Московского областного медколледжа подписали со службой скорой помощи еще 230 целевых договоров на обучение, сообщил 360.ru
.
Вначале они будут получать стипендии от медицинского учреждения, а по окончании учебы трудоустроятся в неотложку. Договора могут заключать студенты I–IV курсов.
Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк подчеркнул, что эта программа дает молодым специалистам гарантированное рабочее место после выпуска. В текущем году сотни студентов подписали такие контракты с медицинскими учреждениями региона, 230 соглашений касаются именно скорой помощи.
После трудоустройства молодые медики со средним образованием получают в Подмосковье дополнительные 7 тысяч рублей к своей зарплате, а также другие меры социальной поддержки, внедренные в области.