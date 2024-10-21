https://ria.ru/20241021/bogomaz-1979052916.html

В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский БПЛА

В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 21.10.2024

В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский БПЛА

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T06:11

2024-10-21T06:11

2024-10-21T06:11

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241021/minoborony-1979050878.html

брянская область

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космос - риа наука, брянская область, александр богомаз