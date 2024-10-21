https://ria.ru/20241021/bogomaz-1979046717.html

Силы ПВО в Брянской области уничтожили БПЛА, пострадавших нет

Силы ПВО в Брянской области уничтожили БПЛА, пострадавших нет - РИА Новости, 21.10.2024

Силы ПВО в Брянской области уничтожили БПЛА, пострадавших нет

БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T02:27

2024-10-21T02:27

2024-10-21T02:27

космос - риа наука

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241021/smi-1979043983.html

брянская область

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космос - риа наука, брянская область, александр богомаз