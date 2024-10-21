https://ria.ru/20241021/bogomaz-1979046717.html
Силы ПВО в Брянской области уничтожили БПЛА, пострадавших нет
Силы ПВО в Брянской области уничтожили БПЛА, пострадавших нет - РИА Новости, 21.10.2024
Силы ПВО в Брянской области уничтожили БПЛА, пострадавших нет
БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T02:27
2024-10-21T02:27
2024-10-21T02:27
космос - риа наука
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241021/smi-1979043983.html
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космос - риа наука, брянская область, александр богомаз
Космос - РИА Наука, Брянская область, Александр Богомаз
Силы ПВО в Брянской области уничтожили БПЛА, пострадавших нет
Богомаз: силы ПВО в Брянской области уничтожили БПЛА, пострадавших нет