https://ria.ru/20241021/biotekhnologii-1979113395.html
Мурашко заявил о колоссальной востребованности биотехнологических лекарств
Мурашко заявил о колоссальной востребованности биотехнологических лекарств - РИА Новости, 21.10.2024
Мурашко заявил о колоссальной востребованности биотехнологических лекарств
Биотехнологические лекарственные препараты занимают больше половины всех новых препаратов, зарегистрированных в России и в мире, востребованность этого... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:49
2024-10-21T13:49
2024-10-21T13:49
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Биотехнологические лекарственные препараты занимают больше половины всех новых препаратов, зарегистрированных в России и в мире, востребованность этого направления колоссальная, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Пятьдесят процентов в структуре всего рынка биотехнологий в России, сегодня это уже и больше в последние годы, - это именно здравоохранение. И второе, сегодня биотехнологические лекарственные препараты фактически занимают больше половины всех новых препаратов, зарегистрированных в РФ, ну и в целом в мире. Поэтому мы понимаем, что востребованность этого направления в здравоохранении колоссальная. Ни в коем случае не исключаем все остальные направления, которые сегодня ведутся, но видим, что именно этот блок вопросов будет лидерским в ближайшие годы", - сказал Мурашко в рамках пленарной сессии "Биоэкономика" Курчатовского геномного форума. По словам министра, для того, чтобы быстро развиваться, необходимо формировать регуляторные практики, делать акцент не только на разработке самих продуктов, но и оборудования, на котором ведется работа (это касается и научного оборудования, и промышленного). "И ни в коем случае нельзя забывать, что масштабирование в производстве от лабораторного образца до промышленного – это тоже колоссальный блок науки, который нам просто необходим. Мы проходили это в период пандемии и знаем не понаслышке, насколько это важно для получения быстрого результата", - добавил Мурашко.
https://ria.ru/20241016/minzdrav-1978295531.html
https://ria.ru/20240610/murashko-1951852155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о колоссальной востребованности биотехнологических лекарств
Мурашко: биотехнологические лекарства занимают более половины новых препаратов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Биотехнологические лекарственные препараты занимают больше половины всех новых препаратов, зарегистрированных в России и в мире, востребованность этого направления колоссальная, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Пятьдесят процентов в структуре всего рынка биотехнологий в России, сегодня это уже и больше в последние годы, - это именно здравоохранение. И второе, сегодня биотехнологические лекарственные препараты фактически занимают больше половины всех новых препаратов, зарегистрированных в РФ, ну и в целом в мире. Поэтому мы понимаем, что востребованность этого направления в здравоохранении колоссальная. Ни в коем случае не исключаем все остальные направления, которые сегодня ведутся, но видим, что именно этот блок вопросов будет лидерским в ближайшие годы", - сказал Мурашко в рамках пленарной сессии "Биоэкономика" Курчатовского геномного форума.
По словам министра, для того, чтобы быстро развиваться, необходимо формировать регуляторные практики, делать акцент не только на разработке самих продуктов, но и оборудования, на котором ведется работа (это касается и научного оборудования, и промышленного).
"И ни в коем случае нельзя забывать, что масштабирование в производстве от лабораторного образца до промышленного – это тоже колоссальный блок науки, который нам просто необходим. Мы проходили это в период пандемии и знаем не понаслышке, насколько это важно для получения быстрого результата", - добавил Мурашко
.