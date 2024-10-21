https://ria.ru/20241021/biotekhnologii-1979113395.html

Мурашко заявил о колоссальной востребованности биотехнологических лекарств

Мурашко заявил о колоссальной востребованности биотехнологических лекарств - РИА Новости, 21.10.2024

Мурашко заявил о колоссальной востребованности биотехнологических лекарств

Биотехнологические лекарственные препараты занимают больше половины всех новых препаратов, зарегистрированных в России и в мире, востребованность этого... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:49

2024-10-21T13:49

2024-10-21T13:49

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Биотехнологические лекарственные препараты занимают больше половины всех новых препаратов, зарегистрированных в России и в мире, востребованность этого направления колоссальная, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Пятьдесят процентов в структуре всего рынка биотехнологий в России, сегодня это уже и больше в последние годы, - это именно здравоохранение. И второе, сегодня биотехнологические лекарственные препараты фактически занимают больше половины всех новых препаратов, зарегистрированных в РФ, ну и в целом в мире. Поэтому мы понимаем, что востребованность этого направления в здравоохранении колоссальная. Ни в коем случае не исключаем все остальные направления, которые сегодня ведутся, но видим, что именно этот блок вопросов будет лидерским в ближайшие годы", - сказал Мурашко в рамках пленарной сессии "Биоэкономика" Курчатовского геномного форума. По словам министра, для того, чтобы быстро развиваться, необходимо формировать регуляторные практики, делать акцент не только на разработке самих продуктов, но и оборудования, на котором ведется работа (это касается и научного оборудования, и промышленного). "И ни в коем случае нельзя забывать, что масштабирование в производстве от лабораторного образца до промышленного – это тоже колоссальный блок науки, который нам просто необходим. Мы проходили это в период пандемии и знаем не понаслышке, насколько это важно для получения быстрого результата", - добавил Мурашко.

https://ria.ru/20241016/minzdrav-1978295531.html

https://ria.ru/20240610/murashko-1951852155.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко