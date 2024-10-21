https://ria.ru/20241021/bespilotniki-1979208056.html
Над Белгородской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ
Над Белгородской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:01
2024-10-21T22:01
2024-10-21T22:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого октября текущего года в период с 20.30 до 21.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ
Минобороны: силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над территорией Белгородской области