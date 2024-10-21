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Израиль перехватил пять беспилотников над Средиземным морем

Израиль перехватил пять беспилотников над Средиземным морем - РИА Новости, 21.10.2024

Израиль перехватил пять беспилотников над Средиземным морем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила пять БПЛА над Средиземным морем, угрозы безопасности аэропорту имени Бен-Гуриона нет, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:04

2024-10-21T17:04

2024-10-21T17:10

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средиземное море

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила пять БПЛА над Средиземным морем, угрозы безопасности аэропорту имени Бен-Гуриона нет, сообщила армейская пресс-служба."Пять БПЛА были перехвачены ВВС Израиля в районе Средиземного моря. БПЛА были перехвачены до проникновения на израильскую территорию. Кроме того, следует подчеркнуть, что нет никаких опасений по поводу инцидента безопасности в районе аэропорта Бен-Гурион", - говорится в сообщении.Ранее Управление аэропортов Израиля объявило, что по согласованию с руководством системы безопасности были приостановлены вылеты. Через 20 минут аэропорт Бен-Гурион вернулся к обычному режиму работы.

https://ria.ru/20241021/khezbolla-1979103592.html

израиль

средиземное море

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, средиземное море, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024