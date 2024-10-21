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Израиль перехватил пять беспилотников над Средиземным морем - РИА Новости, 21.10.2024
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17:04 21.10.2024 (обновлено: 17:10 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/bespilotniki-1979154519.html
Израиль перехватил пять беспилотников над Средиземным морем
Израиль перехватил пять беспилотников над Средиземным морем - РИА Новости, 21.10.2024
Израиль перехватил пять беспилотников над Средиземным морем
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила пять БПЛА над Средиземным морем, угрозы безопасности аэропорту имени Бен-Гуриона нет, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:04
2024-10-21T17:10
в мире
израиль
средиземное море
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила пять БПЛА над Средиземным морем, угрозы безопасности аэропорту имени Бен-Гуриона нет, сообщила армейская пресс-служба."Пять БПЛА были перехвачены ВВС Израиля в районе Средиземного моря. БПЛА были перехвачены до проникновения на израильскую территорию. Кроме того, следует подчеркнуть, что нет никаких опасений по поводу инцидента безопасности в районе аэропорта Бен-Гурион", - говорится в сообщении.Ранее Управление аэропортов Израиля объявило, что по согласованию с руководством системы безопасности были приостановлены вылеты. Через 20 минут аэропорт Бен-Гурион вернулся к обычному режиму работы.
https://ria.ru/20241021/khezbolla-1979103592.html
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в мире, израиль, средиземное море, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Средиземное море, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль перехватил пять беспилотников над Средиземным морем

ЦАХАЛ сообщила о перехвате пяти беспилотников над Средиземным морем

© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила пять БПЛА над Средиземным морем, угрозы безопасности аэропорту имени Бен-Гуриона нет, сообщила армейская пресс-служба.
"Пять БПЛА были перехвачены ВВС Израиля в районе Средиземного моря. БПЛА были перехвачены до проникновения на израильскую территорию. Кроме того, следует подчеркнуть, что нет никаких опасений по поводу инцидента безопасности в районе аэропорта Бен-Гурион", - говорится в сообщении.
Ранее Управление аэропортов Израиля объявило, что по согласованию с руководством системы безопасности были приостановлены вылеты. Через 20 минут аэропорт Бен-Гурион вернулся к обычному режиму работы.
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В миреИзраильСредиземное мореОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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