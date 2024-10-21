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Выхода нет. Западные банки объявили о непростом решении - РИА Новости, 21.10.2024
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08:00 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/banki-1978809397.html
Выхода нет. Западные банки объявили о непростом решении
Выхода нет. Западные банки объявили о непростом решении - РИА Новости, 21.10.2024
Выхода нет. Западные банки объявили о непростом решении
Европейские банки заперты в России. Вести бизнес все тяжелее и продать активы не получается: с одной стороны, давят собственные регуляторы, с другой — усложняет РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:00
2024-10-21T08:00
экономика
россия
unicredit group
raiffeisen bank international
евросоюз
антон силуанов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Европейские банки заперты в России. Вести бизнес все тяжелее и продать активы не получается: с одной стороны, давят собственные регуляторы, с другой — усложняет условия Москва. Поэтому для клиентов то и дело вводят ограничения. Впрочем, нет худа без добра.Лебедь, рак и щукаUniCredit и Raiffeisen Bank теряют надежду избавиться от российских активов, сообщает Bloomberg. Все сделки по продажам утверждает правительственная комиссия по иностранным инвестициям во главе с министром финансов. Но Москва защищает жизненно важные каналы для международных платежей и не дает передать подразделения покупателям, которые могут подпасть под санкции, утверждает агентство.Более того, власти продолжают ужесточать условия выхода иностранного бизнеса. Так, 17 октября глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, что, согласно новым правилам, минимальный дисконт вырастет с 50 процентов до 60, а размер платежа в бюджет — с текущих 15 до 35 от рыночной стоимости актива."Сразу 25 процентов плюс пять процентов в один год и пять — в следующий", — уточнил он. А сделки по выходу компаний дороже 50 миллиардов рублей теперь требуют личного одобрения президента.Изменения касаются не только новых, но и уже поданных заявок. Таким образом, извлечь выгоду почти невозможно, компанию придется практически подарить, а на это готовы далеко не все.Иностранные покупатели также не горят желанием приобретать рисковые активы, а если кандидаты и находятся, выход на сделку затрудняется противодействием правительств западных стран. Ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, Bloomberg передает, что в 2023-м суверенный фонд Mubadala Investment Co. из Абу-Даби отказался покупать российский UniCredit, так как не получил одобрения США.На вулканеБолее чем за два года кредитные организации так и не смогли найти выход. В свою очередь, западные регуляторы давят на банки, выдвигая жесткие требования. Под угрозой санкций приходится подчиняться.В результате UniCredit и Raiffeisen Bank значительно сократили объемы операций — с 7,3 на конец первого квартала и 13,7 миллиарда евро на конец второго квартала 2022 года до 2,3 и 5,8 на конец второго квартала 2024-го соответственно. А в начале лета российская "дочка" Raiffeisen Bank сообщила, что по предписанию ЕЦБ вынуждена сократить объемы кредитования на 65% к 2026 году. Аналогичные требования европейский регулятор выдвигает и банку UniCredit.&quot;Банки вынуждены балансировать между интересами Запада, России и собственными. Каждая из сторон будет недовольна решением, к которому придут две другие. Приходится идти на компромисс и сокращать ассортимент услуг физическим и юридическим лицам. В первую очередь ограничения коснулись переводов в иностранной валюте и накопительных счетов&quot;, — поясняет главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Эксперт отмечает, что при таких условиях ЕЦБ может просто задушить банки и все закончится банкротством.Деньги не пахнутМежду тем статистика показывает, что дела вовсе не так плохи. Оставшиеся прилично заработали, тогда как потери, например, решившего уйти Citybank оцениваются в 110-170 миллионов долларов. Сейчас организация сворачивает деятельность и 15 ноября закрывает последний розничный офис.По расчетам Financial Times, семь крупнейших европейских банков, среди которых нидерландский NG, немецкие Commerzbank и Deutsche Bank, итальянский Intesa Sanpaolo и венгерский OTP, за 2023-й заплатили в четыре раза больше налогов, чем в 2021 году, — порядка 800 миллионов евро. А их совокупная прибыль за тот же период подскочила в три раза и перевалила за три миллиарда евро.Санкции лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и увеличили привлекательность западных банков для россиян. На руку сыграло и повышение ключевой ставки — банки получили рекордную прибыль от кредитов с плавающим процентом, пишет Financial Times."Антироссийские ограничения и впредь не будут ограничивать западный капитал в получении прибыли в России. Очередные планы двух банков по сворачиванию бизнеса могут объявляться периодически, однако это не означает их окончательного расставания с нашим рынком", — уверен экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Российская финансовая отрасль — настоящий рай для банков с участием западного капитала, отмечает эксперт. По его оценкам, только за первое полугодие 2024-го на UniCredit и Raiffeisen пришлось минимум по 350 миллионов долларов чистой прибыли.&quot;При таком заработке и сложностях передачи бизнеса выход западного капитала из страны просто нецелесообразен&quot;, — указывает эксперт.Присутствие кредитных организаций, способных проводить платежи в валюте недружественных стран, играет на руку всем российским участникам рынка — особенно частным и корпоративным клиентам. Соотношение выгод и рисков сейчас явно не в пользу тех банков, которые ушли из России.
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экономика, россия, unicredit group, raiffeisen bank international, евросоюз, антон силуанов
Экономика, Россия, UniCredit Group, Raiffeisen Bank International, Евросоюз, Антон Силуанов
Выхода нет. Западные банки объявили о непростом решении

Финансист Калманович: ЕЦБ может довести европейские банки до банкротства

© AP Photo / Michael ProbstСкульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
Скульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Michael Probst
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Европейские банки заперты в России. Вести бизнес все тяжелее и продать активы не получается: с одной стороны, давят собственные регуляторы, с другой — усложняет условия Москва. Поэтому для клиентов то и дело вводят ограничения. Впрочем, нет худа без добра.

Лебедь, рак и щука

UniCredit и Raiffeisen Bank теряют надежду избавиться от российских активов, сообщает Bloomberg. Все сделки по продажам утверждает правительственная комиссия по иностранным инвестициям во главе с министром финансов. Но Москва защищает жизненно важные каналы для международных платежей и не дает передать подразделения покупателям, которые могут подпасть под санкции, утверждает агентство.
Более того, власти продолжают ужесточать условия выхода иностранного бизнеса. Так, 17 октября глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, что, согласно новым правилам, минимальный дисконт вырастет с 50 процентов до 60, а размер платежа в бюджет — с текущих 15 до 35 от рыночной стоимости актива.
© AP Photo / Ronald ZakШтаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия
"Сразу 25 процентов плюс пять процентов в один год и пять — в следующий", — уточнил он. А сделки по выходу компаний дороже 50 миллиардов рублей теперь требуют личного одобрения президента.
Изменения касаются не только новых, но и уже поданных заявок. Таким образом, извлечь выгоду почти невозможно, компанию придется практически подарить, а на это готовы далеко не все.
Иностранные покупатели также не горят желанием приобретать рисковые активы, а если кандидаты и находятся, выход на сделку затрудняется противодействием правительств западных стран. Ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, Bloomberg передает, что в 2023-м суверенный фонд Mubadala Investment Co. из Абу-Даби отказался покупать российский UniCredit, так как не получил одобрения США.

На вулкане

Более чем за два года кредитные организации так и не смогли найти выход. В свою очередь, западные регуляторы давят на банки, выдвигая жесткие требования. Под угрозой санкций приходится подчиняться.
© iStock.com / NikadaЦифры фондового рынка на экране
Цифры фондового рынка на экране - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© iStock.com / Nikada
Цифры фондового рынка на экране
В результате UniCredit и Raiffeisen Bank значительно сократили объемы операций — с 7,3 на конец первого квартала и 13,7 миллиарда евро на конец второго квартала 2022 года до 2,3 и 5,8 на конец второго квартала 2024-го соответственно. А в начале лета российская "дочка" Raiffeisen Bank сообщила, что по предписанию ЕЦБ вынуждена сократить объемы кредитования на 65% к 2026 году. Аналогичные требования европейский регулятор выдвигает и банку UniCredit.
«

"Банки вынуждены балансировать между интересами Запада, России и собственными. Каждая из сторон будет недовольна решением, к которому придут две другие. Приходится идти на компромисс и сокращать ассортимент услуг физическим и юридическим лицам. В первую очередь ограничения коснулись переводов в иностранной валюте и накопительных счетов", — поясняет главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Эксперт отмечает, что при таких условиях ЕЦБ может просто задушить банки и все закончится банкротством.

Деньги не пахнут

Между тем статистика показывает, что дела вовсе не так плохи. Оставшиеся прилично заработали, тогда как потери, например, решившего уйти Citybank оцениваются в 110-170 миллионов долларов. Сейчас организация сворачивает деятельность и 15 ноября закрывает последний розничный офис.
По расчетам Financial Times, семь крупнейших европейских банков, среди которых нидерландский NG, немецкие Commerzbank и Deutsche Bank, итальянский Intesa Sanpaolo и венгерский OTP, за 2023-й заплатили в четыре раза больше налогов, чем в 2021 году, — порядка 800 миллионов евро. А их совокупная прибыль за тот же период подскочила в три раза и перевалила за три миллиарда евро.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОфис Deutsche Bank
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Офис Deutsche Bank
Санкции лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и увеличили привлекательность западных банков для россиян. На руку сыграло и повышение ключевой ставки — банки получили рекордную прибыль от кредитов с плавающим процентом, пишет Financial Times.
"Антироссийские ограничения и впредь не будут ограничивать западный капитал в получении прибыли в России. Очередные планы двух банков по сворачиванию бизнеса могут объявляться периодически, однако это не означает их окончательного расставания с нашим рынком", — уверен экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Российская финансовая отрасль — настоящий рай для банков с участием западного капитала, отмечает эксперт. По его оценкам, только за первое полугодие 2024-го на UniCredit и Raiffeisen пришлось минимум по 350 миллионов долларов чистой прибыли.
«

"При таком заработке и сложностях передачи бизнеса выход западного капитала из страны просто нецелесообразен", — указывает эксперт.

Присутствие кредитных организаций, способных проводить платежи в валюте недружественных стран, играет на руку всем российским участникам рынка — особенно частным и корпоративным клиентам. Соотношение выгод и рисков сейчас явно не в пользу тех банков, которые ушли из России.
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