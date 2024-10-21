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При украинском обстреле Каменки-Днепровской пострадали три женщины - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 21.10.2024 (обновлено: 15:36 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/balitskiy-1979133269.html
При украинском обстреле Каменки-Днепровской пострадали три женщины
При украинском обстреле Каменки-Днепровской пострадали три женщины - РИА Новости, 21.10.2024
При украинском обстреле Каменки-Днепровской пострадали три женщины
Украинские войска обстреляли здание рыбного цеха в Каменке-Днепровской Запорожской области, три женщины пострадали, сообщил в понедельник губернатор региона... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:24
2024-10-21T15:36
запорожская область
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание рыбного цеха в Каменке-Днепровской Запорожской области, три женщины пострадали, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Сегодня киевский режим произвел артиллерийский обстрел здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской. К сожалению, есть пострадавшие. Три женщины в крайне тяжелом состоянии доставлены в лечебное учреждение, им оказывается вся возможная помощь", – написал онРазбор завалов на месте ЧП продолжается, добавил Балицкий.
https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1979003401.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Каменки-Днепровской пострадали три женщины

Балицкий: три женщины получили тяжелые ранения при обстреле Каменки-Днепровской

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание рыбного цеха в Каменке-Днепровской Запорожской области, три женщины пострадали, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Сегодня киевский режим произвел артиллерийский обстрел здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской. К сожалению, есть пострадавшие. Три женщины в крайне тяжелом состоянии доставлены в лечебное учреждение, им оказывается вся возможная помощь", – написал он
Разбор завалов на месте ЧП продолжается, добавил Балицкий.
Осколки - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Украинский беспилотник атаковал здание администрации в Запорожской области
20 октября, 17:53
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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