https://ria.ru/20241021/balitskiy-1979133269.html

При украинском обстреле Каменки-Днепровской пострадали три женщины

При украинском обстреле Каменки-Днепровской пострадали три женщины - РИА Новости, 21.10.2024

При украинском обстреле Каменки-Днепровской пострадали три женщины

Украинские войска обстреляли здание рыбного цеха в Каменке-Днепровской Запорожской области, три женщины пострадали, сообщил в понедельник губернатор региона... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:24

2024-10-21T15:24

2024-10-21T15:36

запорожская область

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание рыбного цеха в Каменке-Днепровской Запорожской области, три женщины пострадали, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Сегодня киевский режим произвел артиллерийский обстрел здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской. К сожалению, есть пострадавшие. Три женщины в крайне тяжелом состоянии доставлены в лечебное учреждение, им оказывается вся возможная помощь", – написал онРазбор завалов на месте ЧП продолжается, добавил Балицкий.

https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1979003401.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, россия, происшествия, вооруженные силы украины