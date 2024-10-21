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В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять машин
В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять машин - РИА Новости, 21.10.2024
В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять машин
Автоледи в нетрезвом состоянии повредила во дворе дома в Мытищах Московской области десять машин и скрылась с места ДТП, сообщает подмосковная полиция. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:24
2024-10-21T19:24
2024-10-21T19:24
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Автоледи в нетрезвом состоянии повредила во дворе дома в Мытищах Московской области десять машин и скрылась с места ДТП, сообщает подмосковная полиция. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник во дворе дома, расположенного на улице Ильинского. "Женщина 1991 года рождения с внешними признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки "Киа", повредила десять припаркованных машин и покинула место ДТП. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале ведомства. Правонарушительница уже установлена и доставлена в отдел полиции, в отношении нее составлены административные протоколы по статье 12.26 "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".
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происшествия, авто, мытищи, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Авто, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Россия
В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять машин
В Мытищах пьяная автоледи повредила десять машин и скрылась с места ДТП