https://ria.ru/20241019/zelenskiy-1978861371.html

"Без его участия". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским

"Без его участия". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 19.10.2024

"Без его участия". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским

Главы западных государств недовольны курском Владимира Зеленского на эскалацию, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:48

2024-10-19T08:48

2024-10-19T08:48

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Главы западных государств недовольны курском Владимира Зеленского на эскалацию, пишет Berliner Zeitung."Тот факт, что консультации в Берлине теперь проходят без участия Зеленского, может свидетельствовать о недовольстве Запада, ведь Зеленский развивает курс на эскалацию", — говорится в материале.Журналист также указал на то, что на фоне разговоров главы киевского режима о потенциальном ядерном оружии для своей страны Украина не может похвастаться практически никакими успехами на фронте.Президент США Джо Байден в пятницу в Берлине провел двусторонние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщили в Белом доме, обсуждался так называемый “план победы” Зеленского, ситуация на поле боя и дальнейшие перспективы конфликта.Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул глава киевского режима, его стране останется только ядерное перевооружение. При этом газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что Украина в течение нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии России. Однако позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг данные издания о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.Президент России Владимир Путин назвал это сообщение "очередной провокацией". Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html

https://ria.ru/20241018/telegraph-1978675143.html

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в мире, украина, россия, берлин (город), владимир зеленский, джо байден, олаф шольц, bild, нато, евросоюз, политика