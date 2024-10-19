https://ria.ru/20241019/zaporozhe-1978923607.html
В Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников
В Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 19.10.2024
В Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников
В подконтрольном Киеву Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T21:48
2024-10-19T21:48
2024-10-19T22:24
специальная военная операция на украине
запорожье
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запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Запорожье, прилет по месту расположения ВСУ и иностранных наемников. <...> На территории кинологического центра поселились бандеровцы и иностранные наемники. Велась подготовка и распределение по подразделениям для ведения штурмовых действий на Запорожском направлении. Там же рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов. Взрыв был с детонацией", — сказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что, по предварительным данным, при ударе более 20 боевиков погибли и свыше 60 получили ранения.Сегодня вечером украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Запорожье.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% области, украинские войска контролируют бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников
В Запорожье поражено место дислокации иностранных наемников ВСУ