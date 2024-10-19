Рейтинг@Mail.ru
"Выход невозможен": Залужный выступил с шокирующим признанием об Украине - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 19.10.2024 (обновлено: 15:14 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/zaluzhnyy-1978851116.html
"Выход невозможен": Залужный выступил с шокирующим признанием об Украине
"Выход невозможен": Залужный выступил с шокирующим признанием об Украине - РИА Новости, 19.10.2024
"Выход невозможен": Залужный выступил с шокирующим признанием об Украине
Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе выступления в Королевском институте международных отношений* признал, что в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T04:13
2024-10-19T15:14
украина
россия
валерий залужный
мария захарова
вооруженные силы украины
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978586103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8b813aeebf71d1ebdeebcc0e7979955.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе выступления в Королевском институте международных отношений* признал, что в военном противостоянии с Россией Украина попала в безвыходное положение.&quot;Мы оказались в состоянии затяжной войны. И, по моему личному мнению, выход из нее кажется почти невозможным&quot;, — заявил Залужный.По его мнению, к такому результату привели недостаточные объемы поставляемого Западом вооружения во время контрнаступления ВСУ в 2023 году. Это способствовало переходу конфликта в позиционную стадию и дало России возможность набрать "ее полную мощь", считает украинский посол.Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.* Признан в России нежелательной организацией.
https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978838913.html
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978760381.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978586103_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_6614e274eab395deb384868c9a8a1318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, валерий залужный, мария захарова, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Россия, Валерий Залужный, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
"Выход невозможен": Залужный выступил с шокирующим признанием об Украине

Залужный: Украина вряд ли сможет выйти из затяжной войны с Россией

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе выступления в Королевском институте международных отношений* признал, что в военном противостоянии с Россией Украина попала в безвыходное положение.
«

"Мы оказались в состоянии затяжной войны. И, по моему личному мнению, выход из нее кажется почти невозможным", заявил Залужный.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Зеленский заявил об обратной реакции из США на его "план победы"
18 октября, 22:05
По его мнению, к такому результату привели недостаточные объемы поставляемого Западом вооружения во время контрнаступления ВСУ в 2023 году. Это способствовало переходу конфликта в позиционную стадию и дало России возможность набрать "ее полную мощь", считает украинский посол.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

* Признан в России нежелательной организацией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Лавров высказался о секретных пунктах "плана победы" Зеленского
18 октября, 15:47
 
УкраинаРоссияВалерий ЗалужныйМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала