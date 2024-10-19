https://ria.ru/20241019/zaluzhnyy-1978851116.html

"Выход невозможен": Залужный выступил с шокирующим признанием об Украине

"Выход невозможен": Залужный выступил с шокирующим признанием об Украине - РИА Новости, 19.10.2024

"Выход невозможен": Залужный выступил с шокирующим признанием об Украине

Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе выступления в Королевском институте международных отношений* признал, что в... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T04:13

2024-10-19T04:13

2024-10-19T15:14

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе выступления в Королевском институте международных отношений* признал, что в военном противостоянии с Россией Украина попала в безвыходное положение."Мы оказались в состоянии затяжной войны. И, по моему личному мнению, выход из нее кажется почти невозможным", — заявил Залужный.По его мнению, к такому результату привели недостаточные объемы поставляемого Западом вооружения во время контрнаступления ВСУ в 2023 году. Это способствовало переходу конфликта в позиционную стадию и дало России возможность набрать "ее полную мощь", считает украинский посол.Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.* Признан в России нежелательной организацией.

https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978838913.html

https://ria.ru/20241018/lavrov-1978760381.html

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украина, россия, валерий залужный, мария захарова, вооруженные силы украины, нато, в мире