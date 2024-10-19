"Выход невозможен": Залужный выступил с шокирующим признанием об Украине
Залужный: Украина вряд ли сможет выйти из затяжной войны с Россией
© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе выступления в Королевском институте международных отношений* признал, что в военном противостоянии с Россией Украина попала в безвыходное положение.
«
"Мы оказались в состоянии затяжной войны. И, по моему личному мнению, выход из нее кажется почти невозможным", — заявил Залужный.
Зеленский заявил об обратной реакции из США на его "план победы"
18 октября, 22:05
По его мнению, к такому результату привели недостаточные объемы поставляемого Западом вооружения во время контрнаступления ВСУ в 2023 году. Это способствовало переходу конфликта в позиционную стадию и дало России возможность набрать "ее полную мощь", считает украинский посол.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
* Признан в России нежелательной организацией.
* Признан в России нежелательной организацией.
Лавров высказался о секретных пунктах "плана победы" Зеленского
18 октября, 15:47