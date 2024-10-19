https://ria.ru/20241019/zalozhniki-1978897852.html

Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе

Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе - РИА Новости, 19.10.2024

Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз менее чем за сутки выступила с опровержением слухов о якобы спасении заложников в секторе Газа. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T16:34

2024-10-19T16:34

2024-10-19T16:34

в мире

хамас

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз менее чем за сутки выступила с опровержением слухов о якобы спасении заложников в секторе Газа. "Представитель ЦАХАЛ еще раз уточняет, что заложники не были спасены. Распространение ложных слухов наносит ущерб семьям похищенных, и мы просим общественность воздержаться от этого", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. С похожим заявлением израильская армия выступила в пятницу поздно вечером. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже 379 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.

https://ria.ru/20241019/gaza-1978884200.html

https://ria.ru/20240907/zalozhniki-1971331544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль