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Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе - РИА Новости, 19.10.2024
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16:34 19.10.2024
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Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе
Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе - РИА Новости, 19.10.2024
Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз менее чем за сутки выступила с опровержением слухов о якобы спасении заложников в секторе Газа. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:34
2024-10-19T16:34
в мире
хамас
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израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз менее чем за сутки выступила с опровержением слухов о якобы спасении заложников в секторе Газа. "Представитель ЦАХАЛ еще раз уточняет, что заложники не были спасены. Распространение ложных слухов наносит ущерб семьям похищенных, и мы просим общественность воздержаться от этого", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. С похожим заявлением израильская армия выступила в пятницу поздно вечером. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже 379 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.
https://ria.ru/20241019/gaza-1978884200.html
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в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе

ЦАХАЛ опроверг слухи о якобы спасении заложников в секторе Газа

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз менее чем за сутки выступила с опровержением слухов о якобы спасении заложников в секторе Газа.
"Представитель ЦАХАЛ еще раз уточняет, что заложники не были спасены. Распространение ложных слухов наносит ущерб семьям похищенных, и мы просим общественность воздержаться от этого", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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С похожим заявлением израильская армия выступила в пятницу поздно вечером.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже 379 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.
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