https://ria.ru/20241019/zalozhniki-1978897852.html
Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе
Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе - РИА Новости, 19.10.2024
Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз менее чем за сутки выступила с опровержением слухов о якобы спасении заложников в секторе Газа. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:34
2024-10-19T16:34
2024-10-19T16:34
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз менее чем за сутки выступила с опровержением слухов о якобы спасении заложников в секторе Газа. "Представитель ЦАХАЛ еще раз уточняет, что заложники не были спасены. Распространение ложных слухов наносит ущерб семьям похищенных, и мы просим общественность воздержаться от этого", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. С похожим заявлением израильская армия выступила в пятницу поздно вечером. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже 379 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.
https://ria.ru/20241019/gaza-1978884200.html
https://ria.ru/20240907/zalozhniki-1971331544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе
ЦАХАЛ опроверг слухи о якобы спасении заложников в секторе Газа